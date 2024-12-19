Двоє загиблих та 31 постраждалий: в РФ затримали машиніста після аварії поїздів (фото)

Машиніста підозрюють в порушенні правил безпеки руху, однак раніше повідомлялось, що на момент аварії він був відсутній

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В Росії затримали машиніста вантажного поїзда, який зіткнувся з пасажирським складом у районі станції Княжа Кандалакшського району Мурманської області. Його підозрюють у порушенні правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель двох людей, повідомляє "RT на русском" з посиланням на Слідчий Комітет РФ.

Разом з машиністом потягом також затримано і його помічника. Про це повідомили "РИА Новости".

Наразі відомо, що в результаті аварі постраждала 31 особа, зокрема п'ятеро дітей. Також відомо про двох загиблих.

Як повідомляє Медуза — LIVE з посиланням на пресслужбу РЖД, один із постраждалих внаслідок аварії помер у лікарні. 14 людей залишаються у лікарнях, четверо у тяжкому стані.

Аварія в Мурманській області

Аварія в Мурманській області: що відомо

Нагадаємо, що в середу, 18 грудня, у Мурманській області зіткнулися два потяги. Аварія сталася в районі станції Княжа, вантажний потяг зіткнувся з двоповерховим пасажирським поїздом Мурманськ — Санкт-Петербург. З рейок зійшли три вагони пасажирського поїзда, а також вагони вантажного потягу.

На момент аварії в пасажирському поїзді було 326 осіб. Спочатку повідомлялось про 14 постраждалих, ще одна жінка померла в машині швидкої допомоги. Її затиснуло між вагонами.

Попередньо причиною аварії стала несправність вантажного поїзда. Порушено кримінальну справу.

Раніше повідомлялось, що машиніста вантажного поїзда не було на місці в момент аварії — він ремонтував злам струмоприймача. Поїзд залишився на рейках чекати на допомогу. Через годину у нього відмовили гальма і він покотився на іншу колію.

Нагадаємо, що ЗСУ атакували у Ростовській області хімкомбінат, де виробляють ракетне паливо. Це одне з найбільших хімічних підприємств Росії.