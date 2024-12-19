Доминика Пелико приговорили к 20 годам за решеткой за многолетнее насилие над женой

За последнее десятилетие Доменик Пелико организовал около 100 случаев изнасилования своей жены. В это время женщина была без сознания. Судья объявил приговоры еще 50 мужчинам, которых судили за участие в насилии.

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Во Франции завершился судебный процесс над 71-летним Домиником Пелико, который в течение десяти лет усыплял свою жену Жизель наркотиками, после чего приглашал других мужчин для насилия над ней. Суд признал Пелико виновным в многочисленных преступлениях и вынес ему максимальный приговор — 20 лет заключения. Об этом сообщает CNN.

Всего в деле фигурировали 51 обвиняемый. Большинство из них также признаны виновными в изнасиловании, сексуальном насилии или других связанных преступлениях.

Следствие установило, что Доминик Пелико систематически использовал наркотические вещества для усыпления своей жены, после чего приглашал в дом более 80 мужчин. Преступления продолжались в течение десятилетия, а их жертвами стали не только Жизель, но и другие члены семьи. В частности, Пелико признали виновным в изготовлении и распространении изображений сексуального характера своей дочери Каролины, а также жен его сыновей.

Полиция раскрыла эти ужасные преступления случайно: Доминика арестовали за съемку под юбками женщин в супермаркете. Во время обыска у него изъяли USB-накопитель с файлами, помеченными как Abuses. В них содержались доказательства, в частности более 20 тысяч изображений и видео, на которых Жизель подвергалась насилию более сотни раз.

Суд проходил во французском городе Авиньон и привлек большое внимание общественности. 72-летняя Жизель Пелико, которая стала жертвой этих преступлений, настаивала, чтобы слушания проходили публично, а не за закрытыми дверями. Она получила широкую поддержку за свою смелость и открытость.

Не все обвиняемые получили суровое наказание. Нескольких мужчин приговорили к срокам заключения, которые были меньше, чем просили прокуроры. По меньшей мере пятеро обвиняемых вышли на свободу из-за условного приговора или уже отбытого наказания.

Один из обвиняемых, который шесть раз посещал дом Пелико, получил 15 лет лишения свободы, другой — 13 лет. Некоторые приговоры были смягчены из-за состояния здоровья подсудимых, включая одного мужчину, которого признали виновным в изнасиловании, но из-за диагностированной шизофрении он получил смягчение.

Жизель Пелико стала человеком года по версии британского издания The New European.

Напомним, олимпийский чемпион Якоб Ингбригтсен обвинил отца в насилии. По словам спортсмена, Гьерт Ингбригтсен применял агрессивные и жестокие методы во время тренировок.

Против американского рэпера и музыкального продюсера Шон "Дидди" Комбса подали новый иск, в котором его обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней на одной из его белых вечеринок в Хэмптоне.