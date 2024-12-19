Домініка Пеліко засудили до 20 років за ґратами за багаторічне насильство над дружиною

За останнє десятиліття Доменік Пеліко організував близько 100 випадків зґвалтування своєї дружини. У цей час жінка була непритомною. Суддя оголосив вироки ще 50 чоловікам, яких судили за участь у насильстві.

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У Франції завершився судовий процес над 71-річним Домініком Пеліко, який протягом десяти років присипляв свою дружину Жизель наркотиками, після чого запрошував інших чоловіків для насильства над нею. Суд визнав Пеліко винним у численних злочинах і виніс йому максимальний вирок — 20 років ув’язнення. Про це повідомляє CNN.

Всього у справі фігурували 51 обвинувачений. Більшість із них також визнані винними у зґвалтуванні, сексуальному насильстві або інших пов’язаних злочинах.

Слідство встановило, що Домінік Пеліко систематично використовував наркотичні речовини для присипляння своєї дружини, після чого запрошував до будинку понад 80 чоловіків. Злочини тривали протягом десятиліття, а їх жертвами стали не лише Жизель, а й інші члени сім’ї. Зокрема, Пеліко визнали винним у виготовленні та поширенні зображень сексуального характеру своєї доньки Кароліни, а також дружин його синів.

Поліція розкрила ці жахливі злочини випадково: Домініка заарештували за знімання під спідницями жінок у супермаркеті. Під час обшуку у нього вилучили USB-накопичувач із файлами, позначеними як Abuses. У них містилися докази, зокрема понад 20 тисяч зображень та відео, на яких Жизель зазнавала насильства понад сотню разів.

Суд відбувався у французькому місті Авіньйон і привернув велику увагу громадськості. 72-річна Жизель Пеліко, яка стала жертвою цих злочинів, наполягала, щоб слухання проходили публічно, а не за закритими дверима. Вона отримала широку підтримку за свою сміливість і відкритість.

Не всі обвинувачені отримали суворе покарання. Декількох чоловіків засудили до строків ув’язнення, які були меншими, ніж просили прокурори. Щонайменше п’ятеро обвинувачених вийшли на свободу через умовний вирок або вже відбуте покарання.

Один із обвинувачених, який шість разів відвідував будинок Пеліко, отримав 15 років позбавлення волі, інший — 13 років. Деякі вироки були пом’якшені через стан здоров’я підсудних, включаючи одного чоловіка, якого визнали винним у зґвалтуванні, але через діагностовану шизофренію він отримав пом’якшення.

Жизель Пеліко стала людиною року за версією британського видання The New European.

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