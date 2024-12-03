Олімпійський чемпіон Якоб Інгебрігтсен звинувачує батька в насильстві: деталі

Батько чемпіона Ґ'єрт Інгебрігтсен був тренером своїх дітей до 2022 року. Якоб стверджує, що батько під час тренувань застосовував агресивні насильницькі методи.

Батька олімпійського чемпіона з бігу на 5 000 метрів Якоба Інгебрігтсена судитимуть за фізичне та психологічне насильство над сином. Прокуратура Норвегії висунула звинувачення 58-річному чоловікові 29 листопада, розгляд справи в суді може відбутися в першій половині 2025 року, повідомляє BBC.

Минулого року в колонці норвезької газети 24-річний Якоб і його старші брати, також спортсмени Філіп і Хенрік публічно заявили про те, що їхній батько Ґ'єрт Інгебрігтсен застосовував агресивні та жорстокі методи під час тренувань. Зазначається, що Ґ'єрт був тренером синів до 2022 року. Троє синів говорять, що "відчувають дискомфорт і страх" через батька, який був "дуже агресивним і контролюючим".

Після того, як Якоб виграв олімпійське золото на іграх у Токіо у 2022 році, Г’єрт пішов із посади тренера. Він наполягає, що обвинувачення "безпідставні". Адвокати Г'єрта, Джон Крістіан Елден і Хайді Райсванг, заявили, що їхній клієнт не визнає провини та ніколи не застосовував фізичне й психологічне насильство до своїх дітей.

Цьогоріч у квітні норвезька поліція вже висувала Г'єрту звинувачення у фізичному насильстві — тоді справи закрили через брак доказів і часу. Адвокатка Метте Івонн Ларсен, яка представляє дітей Інгебрігтсена, повідомила, що принаймні на одну з припинених справ подаватимуть апеляцію.

Державна прокурорка Біргітте Будал Ловлунд підтвердила журналістам, що Ґ’єрту Інґебрігтсену висунули звинувачення в насильстві над сином Якобом 29 листопада.

"Справу передано до окружного суду Сор-Рогаланда. Сторона обвинувачення попросила виділити принаймні 30 днів до судового розгляду, який, як очікується, відбудеться протягом 2025 року, бажано в першій половині року. Але це має вирішувати суд", — сказала Ловлунд.

Зазначимо, Якоб Інгебрігтсен має титул дворазового чемпіона світу з бігу на 5 000 метрів, два рази він брав на чемпіонаті світу срібло, а також 11 разів ставав чемпіоном Європи.

Нагадаємо, 6 листопада ЗМІ писали про судовий процес над зіркою ММА Конором МакГрегором. Повідомляється, що 35-річна перукарка звинуватила його у зґвалтуванні.

22 листопада Daily Mail повідомили, що МакГрегор програв справу і має виплатити жертві 250 тисяч євро компенсації.