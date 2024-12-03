Олимпийский чемпион Якоб Ингебригтсен обвиняет отца в насилии: детали

Отец чемпиона Гьерт Ингебригтсен был тренером своих детей до 2022 года. Якоб утверждает, что отец во время тренировок применял агрессивные насильственные методы.

Отца олимпийского чемпиона по бегу на 5 000 метров Якоба Ингебригтсена будут судить за физическое и психологическое насилие над сыном. Прокуратура Норвегии предъявила обвинения 58-летнему мужчине 29 ноября, рассмотрение дела в суде может состояться в первой половине 2025 года, сообщает BBC.

В прошлом году в колонке норвежской газеты 24-летний Якоб и его старшие братья, также спортсмены Филипп и Хенрик публично заявили о том, что их отец Герт Ингебригтсен применял агрессивные и жестокие методы во время тренировок. Отмечается, что Гьерт был тренером сыновей до 2022 года. Трое сыновей говорят, что "испытывают дискомфорт и страх" из-за отца, который был "очень агрессивным и контролирующим".

После того, как Якоб выиграл олимпийское золото на играх в Токио в 2022 году, Хьерт ушел с должности тренера. Он настаивает, что обвинения "безосновательны". Адвокаты Хьерта, Джон Кристиан Элден и Хайди Райсванг, заявили, что их клиент не признает вины и никогда не применял физическое и психологическое насилие к своим детям.

В этом году в апреле норвежская полиция уже выдвигала Хьерту обвинения в физическом насилии — тогда дела закрыли из-за нехватки доказательств и времени. Адвокат Метте Ивонн Ларсен, которая представляет детей Ингебригтсена, сообщила, что по крайней мере на одно из прекращенных дел будут подавать апелляцию.

Государственный прокурор Биргитте Будал Ловлунд подтвердила журналистам, что Гьерту Ингебригтсену предъявили обвинение в насилии над сыном Якобом 29 ноября.

"Дело передано в окружной суд Сор-Рогаланда. Сторона обвинения попросила выделить по крайней мере 30 дней до судебного разбирательства, которое, как ожидается, состоится в течение 2025 года, желательно в первой половине года. Но это должен решать суд", — сказала Ловлунд.

Отметим, Якоб Ингебригтсен имеет титул двукратного чемпиона мира по бегу на 5 000 метров, два раза он брал на чемпионате мира серебро, а также 11 раз становился чемпионом Европы.

Напомним, 6 ноября СМИ писали о судебном процессе над звездой ММА Конором МакГрегором. Сообщается, что 35-летняя парикмахерша обвинила его в изнасиловании.

22 ноября Daily Mail сообщили, что МакГрегор проиграл дело и должен выплатить жертве 250 тысяч евро компенсации.