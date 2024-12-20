У берегов Крыма сигнал бедствия подало еще одно судно: вывозило краденое зерно из Украины (фото)

Судно "Gam Express" подало сигнал бедствия у берегов порта "Кавказ". Этот корабль известен тем, что был замечен в краже зерна с временно оккупированных территорий Украины.

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В Черном море возле временно оккупированного Крыма подало сигнал бедствия судно "Gam Express", которое ходит под флагом Гвинеи-Бисау. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура РФ в Telegram.

По данным ведомства, ситуация с бедствием на судне "находится под контролем". Других деталей о состоянии судна и судьбе экипажа правоохранительные органы не сообщали.

Судно "Gam Express" (фото: открытые источники)

Издание ТАСС добавляет, что на судне "Gam Express" находится 16 моряков, которые имеют гражданство Сирии и Египта. СМИ цитирует Российский профессиональный союз моряков, который указывает, что инцидент произошел возле порта "Кавказ".

Российское издание SOTA сообщает, что моряки на судне не имеют достаточного количества запаса продуктов и питьевой воды, а зарплату в последний раз они якобы получали еще в августе.

Местоположение судна "Gam Express" (фото: скриншот из Marine Traffic)

Именно грузовое судно было замечено в краже зерна с временно оккупированных территорий Украины. По данным расследования проекта SeaKrime и объединения Kiborg, "Gam Express" вывозил из оккупированной Феодосии многотонную партию семян подсолнечника.

Расследователи установили, что это зерно было незаконно вывезено из Мелитополя Запорожской области. Затем судно отправилось в турецкий порт Самсун.

Напомним, Фокус писал, что возле Керченского пролива тонут два танкера РФ "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным журналистов, каждое судно перевозило примерно по 4 000 тонн мазута, а сами танкеры разломили пополам мощные волны.

Также мы рассказывали, что в Черном море тонет еще один российский танкер. Мониторинговые группы сообщат, что речь идет о судне "Волгонефть-109". Они добавляют, что этот танкер потерпел крушение на том же месте, где недавно затонули другие два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", вызвав экологическую катастрофу.