Біля берегів Криму сигнал лиха подало ще одне судно: вивозило крадене зерно з України (фото)

Судно "Gam Express" подало сигнал лиха біля берегів порту "Кавказ". Корабель відомий тим, що його було помічено у крадіжці зерна із тимчасово окупованих територій України.

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У Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму подало сигнал лиха судно "Gam Express", яке ходить під прапором Гвінеї-Бісау. Про це повідомляє Південна транспортна прокуратура РФ в Telegram.

За даними відомства, ситуація з лихом на судні "перебуває під контролем". Інших деталей про стан судна та долю екіпажу правоохоронні органи не повідомляли.

Судно "Gam Express" (фото: відкриті джерела)

Видання ТАСС додає, що на судні "Gam Express" перебувають 16 моряків, які мають громадянство Сирії та Єгипту. ЗМІ цитує Російський професійний союз моряків, який вказує, що інцидент стався біля порту "Кавказ".

Російське видання SOTA повідомляє, що моряки на судні не мають достатньої кількості запасу продуктів і питної води, а зарплату востаннє вони нібито отримували ще в серпні.

Місце розташування судна "Gam Express" (фото: скриншот з Marine Traffic)

Саме вантажне судне було помічено у крадіжці зерна із тимчасово окупованих територій України. За даними розслідування проєкту SeaKrime та об’єднання Kiborg, "Gam Express" вивозив з окупованої Феодосії багатотонну партію насіння соняшника.

Розслідувачі встановили, що це зерно було незаконно вивезене з Мелітополя Запорізької області. Потім судно вирушило до турецького порту Самсун.

Нагадаємо, Фокус писав, що біля Керченської протоки тонуть два танкери РФ "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". За даними журналістів, кожне судно перевозило приблизно по 4 000 тонн мазуту, а самі танкери розломили навпіл потужні хвилі.

Також ми розповідали, що в Чорному морі тоне ще один російський танкер. Моніторингові групи повідомлять, що йдеться про судно "Волгонефть-109". Вони додають, що цей танкер зазнав аварії на тому ж місці, де нещодавно затонули інші два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", спричинивши екологічну катастрофу.