Запахи тухлых яиц и грязных подгузников: как выживают жители "самого мерзкого села" (фото)

В течение долгих лет жители села подавали ежемесячно более 1000 жалоб на свалку. Сейчас вынесено решение о ее закрытии, однако владелец карьера его оспаривает.

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Люди, которые живут недалеко от карьера Уоллис в Силвердейле (Стаффордшир, Великобритания) уже много лет жалуются на неприятный запах, исходящий от расположенной неподалеку свалки. Он "заставляет жителей задыхаться", а во время новогодних и праздников он стал "хуже, чем когда-либо", пишет The Daily Star.

В течение более 10 лет на свалку поступает более 1000 жалоб, поскольку жители села не могут справиться со зловонием "тухлых яиц" и "грязных подгузников", вызывая болезни и существенно ухудшая качество их жизни. Агентство по охране окружающей среды вынесло уведомление о закрытии карьера, требуя прекратить прием новых отходов с 29 ноября. Однако местные жители утверждают, что во время Рождества запах только усилился.

Считается, что частично это связано с увеличением количества туманов, которые задерживают ближе к земле сероводород. Именно это химическое вещество вызывает неприятные запахи.

"Это худшее, что я знаю, от этого становится плохо, когда выходишь на улицу. Мы думали, что, возможно, что-то изменилось, когда нам приказали закрыть его, но произошло обратное. Это сделало праздничный период порой невыносимым. После всего этого времени надежда действительно теряется, большинство из нас научились с этим мириться, но когда все настолько плохо, игнорировать это просто невозможно", — рассказала жительница села, 31-летняя мать двоих детей Дженни Тейлор.

Другой житель села добавил, что он оказался в ловушке у себя дома. Он отметил, что даже не хочется выходить на улицу.

Местная жительница, 57-летняя Дон Бут, описала ситуацию в интервью ВВС как "отвратительный, мерзкий и ужасный рождественский подарок".

"Я вышла на крыльцо и подумала, что мой муж оставил пакеты с экскрементами для собак. Кажется, никого не волнует, что нам от этого становится плохо", — рассказала она.

Местные жители ранее сообщали, что неприятный запах настолько едкий, что обжигает заднюю стенку горла. Некоторые даже страдают от головной боли, приступов астмы, стресса, беспокойства и бессонницы.

Агентство по охране окружающей среды обычно проверяет подобные объекты около 10 раз в год. Однако за четыре года там было уже более 180 проверок. Там обнаружили риск "значительного долгосрочного загрязнения", сам карьер получил уведомление о закрытии. В настоящее время владельцы свалки оспаривают решение и отрицают обвинения в ненадлежащем управлении.

"Мы получили уведомление о закрытии Агентства по охране окружающей среды. Мы ясно понимаем, что сохранение объекта открытым принесет наибольшую пользу и обеспечит устойчивость объекта. Мы будем оспаривать это решение, используя все доступные варианты", — прокомментировал ситуацию представитель карьера.

Напомним, недавно самую криминогенную улицу Великобритании покинули все, кроме предпринимателя Говарда Дердара. Он решил открыть там паб.

Добавим, что недавно британец нашел картину на свалке. Мужчина заработал на ней 1,4 млн грн.