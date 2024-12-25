14 преступлений в сутки: самую криминогенную улицу Британии покинули все, кроме одного мужчины

По словам журналистов. кроме высокого уровня преступности, на этой улице всегда кучи мусора и собачьих экскрементов.

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Самую криминогенную улицу Великобритании покинули все, кроме предпринимателя Говарда Дердара, который решил открыть там паб. Об этом пишет Daily Star.

За год на Хантерс-роуд в Бирмингеме было зафиксировано 5 000 преступлений, что равно 14 преступлениям ежедневно, а последнее заведение, которое начинало свою деятельность на этой улице, был бордель.

Как отметили журналисты, кроме высокого уровня преступности, здесь всегда кучи мусора и собачьих экскрементов.

Мусор на Хантерс-роуд Фото: Birmingham Live

Говард Дердар решил купить закрытые помещения на Хантерс-роуд, чтобы превратить их в нелегальную торговую точку, однако мужчина изменил свое решение после того, как понял, что этот район остро нуждается в общественном пространстве, где местные жители могли бы встречаться и проводить время.

Дердар решил вновь открыть паб "Обсерватория", который работал здесь раньше, но с новым наполнением — подавать посетителям блюда эритрейской кухни, а также стандартное разливное пиво и крепкие алкогольные напитки. Мужчина надеется, что этот бизнес может переломить ситуацию с проблемами, которые беспокоят местность.

"Когда я купил этот закрытый паб, я планировал открыть его без лицензии. Но когда я подумал об этом, то понял, что это был бы самый простой выход. Этому месту нужно ощущение сообщества, место, где все будут приветливы, где люди смогут проводить время вместе", — сказал Дердар.

Журналисты также отметили, что после открытия паба три месяца назад система видеонаблюдения помогла полиции обнаружить мужчину, который убегал с места убийства.

Напомним, мужчина выиграл BMW M3, однако до сих пор не получил выигрыш, хотя владелец лотереи говорит, что не мошенник.

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