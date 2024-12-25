14 злочинів на добу: найкриміногеннішу вулицю Британії покинули усі, окрім одного чоловіка

За словами журналістів. окрім високого рівня злочинності, на цій вулиці завжди купи сміття та собачих екскрементів.

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Найкриміногеннішу вулицю Великої Британії покинули усі, окрім підприємця Говарда Дердара, який вирішив відкрити там паб. Про це пише Daily Star.

За рік на Хантерс-роуд у Бірмінгемі було зафіксовано 5 000 злочинів, що дорівнює 14 злочинам щодня, а останній заклад, який починав свою діяльність на цій вулиці, був бордель.

Як зазначили журналісти, окрім високого рівня злочинності, тут завжди купи сміття та собачих екскрементів.

Сміття на Хантерс-роуд Фото: Birmingham Live

Говард Дердар вирішив купити зачинені приміщення на Хантерс-роуд, щоб перетворити їх на нелегальну торгівельну точку, проте чоловік змінив своє рішення після того, як зрозумів, що цей район гостро потребує громадського простору, де місцеві жителі могли б зустрічатися і проводити час.

Дердар вирішив знову відкрити паб "Обсерваторія", який працював тут раніше, але з новим наповненням — подавати відвідувачам страви еритрейської кухні, а також стандартне розливне пиво та міцні алкогольні напої. Чоловік сподівається, що цей бізнес може переломити ситуацію з проблемами, що турбують місцевість.

"Коли я купив цей закритий паб, я планував відкрити його без ліцензії. Але коли я подумав про це, то зрозумів, що це був би найпростіший вихід. Цьому місцю потрібне відчуття спільноти, місце, де всі будуть привітні, де люди зможуть проводити час разом", — сказав Дердар.

Журналісти також зазначили, що після відкриття пабу три місяці тому система відеоспостереження допомогла поліції виявити чоловіка, який тікав з місця вбивства.

Нагадаємо, чоловік виграв BMW M3, проте досі не отримав виграш, хоча власник лотереї каже, що не шахрай.

Фокус також писав, про те, що блогери купили "найдорожчий у світі" адвент-календар і були спантеличені вмістом.