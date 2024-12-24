Блогери купили "найдорожчий у світі" адвент-календар і були спантеличені вмістом (відео)

Роббі Нокс і JaackMate купили один із найдорожчих у світі адвент-календарів. Деякі знахідки всередині їх здивували, а інші змусили засумніватися в сенсі покупки.

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Ютубери Роббі Нокс і JaackMate вирішили перевірити, чи виправдана ціна "найдорожчого у світі" адвент-календаря, який вони придбали за 250 фунтів стерлінгів у Harrods. У своєму відео на YouTube вони відкривали кожне відділення розкішного календаря, оцінюючи його вміст і визначаючи, чи варте воно своїх грошей.

Перший день календаря розпочався з кокосового мигдалю, який був названий Роббі "найкращим M&M" у його житті. Однак його колега на ім'я Джек відреагував менш захоплено, заявивши, що це викликало в нього змішані почуття.

На другий день пара виявила "чудове горнятко з Harrods", а на третій — чай English Breakfast, який вони вирішили протестувати разом із горнятком. Однак не всі знахідки викликали радість: блокнот дивної форми та ручка виявилися справжнім розчаруванням для Джека, який назвав цей подарунок "обурливим".

Незважаючи на розмаїття солодощів і напоїв, вартість подарунків, на думку блогерів, становила лише третину від заявленої ціни календаря Фото: YouTube

Серед інших сюрпризів у календарі були шоколадні фісташки, різдвяний мармелад, пряні коржі, гарячий шоколад і навіть мініпляшка шампанського. Найбільше захоплення викликала декоративна іграшка — сірий ведмідь, який ідеально пасуватиме до новорічної ялинки.

Незважаючи на розмаїття солодощів і напоїв, вартість подарунків, на думку блогерів, становила лише третину від заявленої ціни календаря. Проте Роббі та Джек зазначили, що сам процес відкриття подарунків створює святковий настрій і може бути цікавим досвідом хоча б раз у житті.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила живу ялинку на Різдво і була шокована тим, що в ній живе. На кадрах видно, як крихітні чорні комахи повзають по стовбуру дерева. Жінка, яка почала прибирання, зазначила, що в майбутньому планує використовувати тільки штучну ялинку.

Також стало відомо, що жінка розридалася на роботі, отримавши "найгірший подарунок у житті" від Таємного Санти. Її історія зібрала тисячі відгуків у соцмережах.