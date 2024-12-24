Блогеры купили "самый дорогой в мире" адвент-календарь и были озадачены содержимым (видео)

Робби Нокс и JaackMate купили один из самых дорогих в мире адвент-календарей. Некоторые находки внутри их изумили, а другие заставили усомниться в смысле покупки.

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Ютуберы Робби Нокс и JaackMate решили проверить, оправдана ли цена "самого дорогого в мире" адвент-календаря, который они приобрели за 250 фунтов стерлингов в Harrods. В своем видео на YouTube они открывали каждое отделение роскошного календаря, оценивая его содержимое и определяя, стоит ли оно своих денег.

Первый день календаря начался с кокосового миндаля, который был назван Робби "лучшим M&M" в его жизни. Однако его коллега по имени Джек отреагировал менее восторженно, заявив, что это вызвало у него смешанные чувства.

На второй день пара обнаружила "чудесную кружку из Harrods", а на третий — чай English Breakfast, который они решили протестировать вместе с кружкой. Однако не все находки вызывали радость: блокнот странной формы и ручка оказались настоящим разочарованием для Джека, который назвал этот подарок "возмутительным".

Несмотря на разнообразие сладостей и напитков, стоимость подарков, по мнению блогеров, составляла лишь треть от заявленной цены календаря Фото: YouTube

Среди других сюрпризов в календаре были шоколадные фисташки, рождественский мармелад, пряные лепешки, горячий шоколад и даже мини-бутылка шампанского. Наибольшее восхищение вызвала декоративная игрушка — серый медведь, который идеально подойдет для новогодней елки.

Несмотря на разнообразие сладостей и напитков, стоимость подарков, по мнению блогеров, составляла лишь треть от заявленной цены календаря. Тем не менее Робби и Джек отметили, что сам процесс открытия подарков создает праздничное настроение и может быть интересным опытом хотя бы раз в жизни.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила живую елку на Рождество и была шокирована тем, что в ней живет. На кадрах видно, как крошечные черные насекомые ползают по стволу дерева. Женщина, начавшая уборку, отметила, что в будущем планирует использовать только искусственную елку.

Также стало известно, что женщина разрыдалась на работе, получив "худший подарок в жизни" от Тайного Санты. Ее история собрала тысячи откликов в соцсетях.