Чоловік виграв BMW M3, проте досі не отримав виграш: власник лотереї каже, що не шахрай

Водій вантажівки з Південного Уельсу виграв в онлайн-конкурсі ще у вересні, а власник компанії обіцяв, що свій приз він отримає "за кілька днів".

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31-річний Дафідд Бейлісс виграв BMW M3 або 18 000 фунтів стерлінгів (22 563 долари) готівкою в онлайн-конкурсі, в якому брав участь протягом трьох років, проте досі не побачив своїх грошей. Про це пише Daily Star.

Бейлісс родом з Південного Уельсу та працює водієм вантажівки. Він стверджує, що "жахливо втомився" після того, як у вересні виграв в онлайн-конкурсі.

Оскільки чоловік завершував будівництво свого будинку, то обрав не автомобіль, а грошовий приз, плануючи витратити його на нову кухню та ванну кімнату.

Проте, попри обіцянки директора компанії Антона Холла, що гроші будуть переведені протягом декількох днів, пан Бейлісс досі чекає.

"Я піддав себе шаленому стресу і навіть заліз у борги, намагаючись утримати компанію на плаву, хоча мав би просто закрити її багато років тому, коли вона працювала в мінусі", — зазначив власник компанії.

Він наголосив, що побудував свій бізнес п'ять років тому і за цей час виплатив "мільйони виграшів" і змінив "багато життів на краще".

"Що стосується того, що мене називають шахраєм, то це далеко від правди, якщо вже на те пішло, то це повна протилежність, яка вийде назовні, коли це буде потрібно. У таких ситуаціях легко забути все хороше, що я зробив, але повірте мені, що все не так, як здається, і люди, з якими мені вдалося поспілкуватися, знають повну історію", — пояснив Холл.

Проте водій вантажівки, який виграв понад 22 тисячі доларів, зізнався, що його надія коли-небудь побачити призові гроші зменшилася до "5% шансів".

Нагадаємо, чоловік "спустив" виграш у майже 900 млн, але відсудив понад 55 млн у суді.

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