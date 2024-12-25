Мужчина выиграл BMW M3, однако до сих пор не получил выигрыш: владелец лотереи говорит, что не мошенник

Водитель грузовика из Южного Уэльса выиграл в онлайн-конкурсе еще в сентябре, а владелец компании обещал, что свой приз он получит "через несколько дней".

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31-летний Дафидд Бейлисс выиграл BMW M3 или 18 000 фунтов стерлингов (22 563 доллара) наличными в онлайн-конкурсе, в котором участвовал в течение трех лет, однако до сих пор не увидел своих денег. Об этом пишет Daily Star.

Бейлисс родом из Южного Уэльса и работает водителем грузовика. Он утверждает, что "ужасно устал" после того, как в сентябре выиграл в онлайн-конкурсе.

Поскольку мужчина завершал строительство своего дома, то выбрал не автомобиль, а денежный приз, планируя потратить его на новую кухню и ванную комнату.

Однако, несмотря на обещания директора компании Антона Холла, что деньги будут переведены в течение нескольких дней, господин Бейлисс до сих пор ждет.

"Я подверг себя бешеному стрессу и даже залез в долги, пытаясь удержать компанию на плаву, хотя должен был бы просто закрыть ее много лет назад, когда она работала в минусе", — отметил владелец компании.

Он подчеркнул, что построил свой бизнес пять лет назад и за это время выплатил "миллионы выигрышей" и изменил "много жизней к лучшему".

"Что касается того, что меня называют мошенником, то это далеко от правды, если уж на то пошло, то это полная противоположность, которая выйдет наружу, когда это будет нужно. В таких ситуациях легко забыть все хорошее, что я сделал, но поверьте мне, что все не так, как кажется, и люди, с которыми мне удалось пообщаться, знают полную историю", — пояснил Холл.

Однако водитель грузовика, который выиграл более 22 тысяч долларов, признался, что его надежда когда-нибудь увидеть призовые деньги уменьшилась до "5% шансов".

Напомним, мужчина "спустил" выигрыш в почти 900 млн, но отсудил более 55 млн в суде.

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