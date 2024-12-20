Мужчина "спустил" выигрыш в почти 900 млн, но отсудил более 55 млн в суде, детали

Победитель лотереи Шариф Гиргис потратил свое состояние на развлечения и неудачные инвестиции. Однако смог вернуть часть денег через суд благодаря непутевым действиям городского чиновника.

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В свои 23 года Шариф Гиргис был работником кинотеатра на полставки в Австралии, но потом неожиданно выиграл джекпот в 17 миллионов фунтов (почти 900 млн грн). Мужчина начал активно спускать деньги на дорогие вещи и подарки, потратив все свое заработанное состояние, пишет британский таблоид Daily Star.

СМИ пишет, что мужчина раскошелился на предметы роскоши, но потом начал думать как развивать собственное дело. Сначала он потратил 1,5 млн фунтов стерлингов на ночной клуб и приобрел 80-футовую яхту за 500 тыс. Затем вложил 750 тыс. в реконструкцию паба, но бизнесы провалились, на поддержание которых мужчина тратил по 600 тыс. фунтов в течение следующих трех лет.

Впоследствии мужчина вложил средства в инвестиционный бизнес, но тоже потерпел неудачу. В общем оказалось, что за время своих "инвестиций" мужчина получил долг в почти 14 млн фунтов (более 450 млн грн). Тогда господин Гиргис начал искать, кто мог быть причастен к такому неудачному инвестированию и подал в суд.

Оказалось, что бывший советник города Перт Рассел Поливка использовал почти 1 млн средств на инвестиции в развлекательную отрасль. Суд смог установить, что господин Поливка фактически похитил эти средства для своих нужд, а долги и провалы с инвестициями возложил на победителя лотереи.

В 2014 году суд сначала назначил выплатить 1,5 млн фунтов, однако в 2019 году Верховный суд установил окончательную выплату в размере 1,2 млн фунтов (около 60 млн грн). С тех пор бывший миллионер исчез из публичного поля зрения и не дает комментарии ни о своем потраченном выигрыше, ни о судебном деле.

Напомним, Фокус писал, как супруги выиграли в лотерею 350 млн и разумно инвестируют в себя. Пройдя сквозь финансовые трудности и выиграв большой куш, семья Нилдов решила сохранить средства на свою пенсию. Они признаются, что выигрыш совсем их не изменил, а скорее помог укрепить их брак.

Также мы рассказывали, что парень выиграл 58 млн фунтов и устроил вечеринку с друзьями в пентхаусе в другой стране. Во время поездки друзья заглянули в известный пляжный клуб, который ранее принимал таких звезд, как Джастин Бибер. Кроме этого, они сняли сразу 2 пентхауса и наслаждались изысканными напитками.