Чоловік "спустив" виграш у майже 900 млн, але відсудив понад 55 млн у суді, деталі

Переможець лотереї Шаріф Гіргіс витратив свої статки на розваги та невдалі інвестиції. Однак зміг повернути частину грошей через суд завдяки недолугим діям міського чиновника.

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У свої 23 роки Шаріф Гіргіс був працівником кінотеатру на пів ставки в Австралії, але потім несподівано виграв джекпот у 17 мільйонів фунтів (майже 900 млн грн). Чоловік почав активно спускати гроші на дорогі речі та подарунки, витративши весь свій зароблений статок, пише британський таблоїд Daily Star.

ЗМІ пише, що чоловік розщедрився на предмети розкоші, але потім почав думати як розвивати власну справу. Спочатку він витратив 1,5 млн фунтів стерлінгів на нічний клуб і придбав 80-футову яхту за 500 тис. Потім уклав 750 тис. у реконструкцію пабу, але бізнеси провалилися, на підтримку яких чоловік витрачав по 600 тис. фунтів протягом наступних трьох років.

Згодом чоловік вклав кошти в інвестиційний бізнес, але теж зазнав невдачі. Загалом виявилося, що за час своїх "інвестицій" чоловік отримав борг у майже 14 млн фунтів (понад 450 млн грн). Тоді пан Гіргіс почав шукати, хто міг бути причетним до такого невдалого інвестування та подав до суду.

Виявилося, що колишній радник міста Перт Рассел Полівка використав майже 1 млн коштів на інвестиції в розважальну галузь. Суд зміг встановити, що пан Полівка фактично викрав ці кошти для своїх потреб, а борги та провали з інвестиціями поклав на переможця лотереї.

У 2014 році суд спочатку призначив виплатити 1,5 млн фунтів, однак у 2019 році Верховний суд встановив остаточну виплату в розмірі 1,2 млн фунтів (майже 60 млн грн). З того часу колишній мільйонер зник з публічного поля зору та не дає коментарі ані про свій витрачений виграш, ані про судову справу.

Нагадаємо, Фокус писав, як подружжя виграло в лотерею 350 млн та розумно інвестує в себе. Пройшовши скрізь фінансові труднощі та вигравши великий куш, сім'я Нілдів вирішила зберегти кошти на свою пенсію. Вони зізнаються, що виграш геть їх не змінив, а навпаки допоміг зміцнити їхній шлюб.

Також ми розповідали, що хлопець виграв 58 млн фунтів і влаштував вечірку з друзями в пентхаусі в іншій країні. Під час поїздки друзі зазирнули у відомий пляжний клуб, який раніше приймав таких зірок, як Джастін Бібер. Крім цього, вони зняли відразу 2 пентхауси й насолоджувалися вишуканими напоями.