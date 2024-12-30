Запахи тухлих яєць та брудних підгузків: як виживають мешканці "найсмердючішого села" (фото)

Протягом довгих років жителі села подавали щомісяця понад 1000 скарг на сміттєзвалище. Наразі винесено рішення про його закриття, однак власник кар'єру його оскаржує.

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Люди, які живуть недалеко від кар'єру Уолліс у Сілвердейлі (Стаффордшир, Велика Британія) вже багато років скаржаться на неприємний запах, що походить від розташованого неподалік сміттєзвалища. Він "змушує мешканців задихатись", а під час новорічних та свят він став "гіршим, ніж будь-коли", пише The Daily Star.

Протягом понад 10 років на сміттєзвалище надходить понад 1000 скарг, оскільки жителі села не можуть впоратися зі смородом "тухлих яєць" та "брудних підгузків", викликаючи хвороби та суттєво погіршуючи якість їхнього життя. Агентство з охорони навколишнього середовища винесло повідомлення про закриття кар'єру, вимагаючи припинити прийом нових відходів з 29 листопада. Однак місцеві жителі стверджують, що під час Різдва запах лише посилився.

Вважається, що частково це пов'язано зі збільшенням кількості туманів, які затримують ближче до землі сірководень. Саме ця хімічна речовина викликає неприємні запахи.

"Це найгірше, що я знаю, від цього стає погано, коли виходиш на вулицю. Ми думали, що, можливо, щось змінилося, коли нам наказали закрити його, але сталося протилежне. Це зробило святковий період часом нестерпним. Після всього цього часу надія справді втрачається, більшість із нас навчилися з цим миритися, але коли все настільки погано, ігнорувати це просто неможливо", — розповіла жителька села, 31-річна мати двох дітей Дженні Тейлор.

Інший мешканець села додав, що він опинився у пастці в себе вдома. Він зазначив, що навіть не хочеться виходити на вулицю.

Місцева мешканка, 57-річна Дон Бут, описала ситуацію в інтерв'ю ВВС як "огидний, мерзенний та жахливий різдвяний подарунок".

"Я вийшла на ґанок і подумала, що мій чоловік залишив пакети з екскрементами для собак. Здається, нікого не хвилює, що нам від цього стає погано", — розповіла вона.

Місцеві жителі раніше повідомляли, що неприємний запах настільки їдкий, що обпалює задню стінку горла. Деякі навіть страждають від головного болю, нападів астми, стресу, занепокоєння та безсоння.

Агентство з охорони навколишнього середовища зазвичай перевіряє подібні об'єкти близько 10 разів на рік. Однак за чотири роки там було вже понад 180 перевірок. Там виявили ризик "значного довгострокового забруднення", сам кар'єр отримав повідомлення про закриття. На даний час власники звалища оскаржують рішення і заперечують звинувачення у неналежному управлінні.

"Ми отримали повідомлення про закриття Агентства з охорони навколишнього середовища. Ми ясно розуміємо, що збереження об'єкта відкритим принесе найбільшу користь та забезпечить стійкість об'єкта. Ми оскаржуватимемо це рішення, використовуючи всі доступні варіанти", — прокоментував ситуацію представник кар'єру.

Нагадаємо, нещодавно найкриміногеннішу вулицю Великої Британії покинули усі, окрім підприємця Говарда Дердара. Він вирішив відкрити там паб.

Додамо, що нещодавно британець знайшов картину на смітнику. Чоловік заробив на ній 1,4 млн грн.