Бриллиант от Моди и коллаж от Зеленского: названы самые дорогие подарки семьи Байдена

Бриллиант от премьера Индии стал самым дорогим подарком. Украинcкие чиновники тоже отличились недешевыми презентами: Джилл Байден получила брошь дороже 14 000 долларов, а ее муж — коллаж за 2 400 долларов.

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Президент США Джо Байден и его семья получили от иностранных лидеров в 2023 году подарки на сумму в десятки тысяч долларов. Первая леди Джилл Байден получила самый дорогой подарок — бриллиант за 20 000 долларов весом 7,5 карата от премьер-министра Индии Нарендры Моди, пишет агентство Associated Press со ссылкой на ежегодный отчет Госдепартамента.

Жена Байдена также получила брошь стоимостью более 14 000 доллара от посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Президент и первая леди Египта подарили ей браслет, брошь и фотоальбом за 4510 долларов.

Сам американский лидер получил ряд дорогих подарков: памятный фотоальбом за 7100 долларов от недавно отстраненного от должности президента Южной Кореи Юн Сок Еля, статую монгольских воинов стоимостью 3495 долларов от премьер-министра Монголии, серебряную чашу за 3300 долларов от султана Брунея, поднос из серебра по цене 3160 долларов от президента Израиля и коллаж за 2400 долларов от президента Украины Владимира Зеленского.

Федеральный закон США требует от чиновников исполнительной власти декларировать подарки от иностранных лидеров и коллег, оценочная стоимость которых превышает 480 долларов. Многие более дорогие подарки, как правило, передаются в Национальный архив или показываются на официальных выставках.

Бриллиант от Моди сохранили в Восточном крыле Белого дома, а другие подарки президенту и первой леди были отправлены в архив. Получатели могут выкупить подарок у правительства США по его рыночной стоимости, хотя это случается редко.

В Управлении протокола Госдепартамента сообщили, что также несколько сотрудников ЦРУ получали довольно дорогие подарки — часы, духи и ювелирные изделия. Почти все вещи были уничтожены, общая стоимость подарков составила более 132 000 долларов.

Директор ЦРУ Уильям Бернс получил астрограф за 18 000 долларов от секретного иностранного источника, также ему дарили часы Omega за 11 000 долларов. Сотрудники ЦРУ рангом ниже зарегистрировали дорогие часы, бриллиантовые колье, браслеты и кольца, общая стоимость которых составила 65 100 долларов США. Согласно отчету, все они были уничтожены.

Фокус ранее писал о 80-летнем Рэе Галсе из Великобритании, который работает Санта-Клаусом более 60 лет. За время его работы он заметил серьезные изменения в желаниях детей.

Кроме этого, Фокус сообщал, как 22 летняя Мелани Диас из Тампы сэкономила на рождественских подарках до 20 тысяч долларов. Девушка находит презенты в мусорных баках.