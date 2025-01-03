Діамант від Моді та колаж від Зеленського: названо найдорожчі подарунки родини Байдена

Діамант від прем'єра Індії став найдорожчим подарунком. Українські чиновники теж відзначилися недешевими презентами: Джилл Байден отримала брошку дорожче 14 000 доларів, а її чоловік — колаж за 2 400 доларів.

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Президент США Джо Байден і його сім'я отримали від іноземних лідерів у 2023 році подарунки на суму в десятки тисяч доларів. Перша леді Джилл Байден отримала найдорожчий подарунок — діамант за 20 000 доларів вагою 7,5 карата від прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, пише агентство Associated Press з посиланням на щорічний звіт Держдепартаменту.

Дружина Байдена також отримала брошку вартістю понад 14 000 доларів від посла України в США Оксани Маркарової. Президент і перша леді Єгипту подарували їй браслет, брошку та фотоальбом за 4510 доларів.

Сам американський лідер отримав низку дорогих подарунків: пам'ятний фотоальбом за 7100 доларів від нещодавно відстороненого від посади президента Південної Кореї Юн Сок Єля, статую монгольських воїнів вартістю 3495 доларів від прем'єр-міністра Монголії, срібну чашу за 3300 доларів від султана Брунею, тацю зі срібла за ціною 3160 доларів від президента Ізраїлю і колаж за 2400 доларів від президента України Володимира Зеленського.

Федеральний закон США вимагає від чиновників виконавчої влади декларувати подарунки від іноземних лідерів і колег, оціночна вартість яких перевищує 480 доларів. Багато дорожчих подарунків, як правило, передаються до Національного архіву або показуються на офіційних виставках.

Діамант від Моді зберегли в Східному крилі Білого дому, а інші подарунки президенту і першій леді відправили в архів. Одержувачі можуть викупити подарунок в уряду США за його ринковою вартістю, хоча це трапляється рідко.

В Управлінні протоколу Держдепартаменту повідомили, що також кілька співробітників ЦРУ отримували досить дорогі подарунки — годинники, парфуми та ювелірні вироби. Майже всі речі були знищені, загальна вартість подарунків склала понад 132 000 доларів.

Директор ЦРУ Вільям Бернс отримав астрограф за 18 000 доларів від секретного іноземного джерела, також йому дарували годинник Omega за 11 000 доларів. Співробітники ЦРУ рангом нижче зареєстрували дорогі годинники, діамантові кольє, браслети і каблучки, загальна вартість яких склала 65 100 доларів США. Згідно зі звітом, усі вони були знищені.

Фокус раніше писав про 80-річного Рея Галса з Великої Британії, який працює Санта-Клаусом понад 60 років. За час його роботи він помітив серйозні зміни в бажаннях дітей.

Крім цього, Фокус повідомляв, як 22 річна Мелані Діас з Тампи заощадила на різдвяних подарунках до 20 тисяч доларів. Дівчина знаходить презенти в сміттєвих баках.