"Теневой флот" России: Тайвань обвинил Китай в повреждении кабеля связи, — FT

По мнению Тайваня, Китай может прервать внешние коммуникационные связи острова и попытаться аннексировать страну. Для расследования этого инцидента обратились к властям Южной Кореи.

Related video

Тайвань заявил, что китайское грузовое судно повредило телекоммуникационный кабель недалеко от порта у северного побережья страны. Это привело к временному нарушению связи, сообщает Financial Times.

Инцидент случился утром 3 января. Сообщается, что возле порта Килунг грузовое судно Shunxing39 повредило подводный кабель. Он является частью Транстихоокеанской экспресс-кабельной системы, которая обеспечивает связь между Тайванем и США.

По информации, судно Shunxing39 протянуло свой якорь в месте, где произошел разрыв кабеля. Хотя судно береговой охраны провело внешний осмотр судна и установило радиосвязь с капитаном, его сотрудники не смогли подняться на борт из-за плохой погоды, а время для задержания судна в соответствии с нормами международного права уже истекло.

Тайвань считает, что указанный инцидент может быть частью стратегии Китая по разрыву внешних коммуникаций острова с целью потенциально аннексировать страну.

"Поскольку мы не смогли допросить капитана, мы обратились к властям Южной Кореи с просьбой помочь в расследовании в следующем порту назначения судна", — заявил представитель береговой охраны Тайваня.

Хотя судно ходит под флагом Камеруна, оно принадлежит компании Jie Yang Trading Limited. Ее владельцем является гражданин материкового Китая Го Вэньцзе.

"Это еще один случай очень тревожной глобальной тенденции диверсий против подводных кабелей. Корабли, участвующие в этих инцидентах, обычно являются устаревшими судами, почти непригодными для коммерческой деятельности. Это судно напоминает те, что принадлежат к "теневому флоту" России", — отметил высокопоставленный чиновник службы национальной безопасности Тайваня

Напомним, 17-18 ноября в Балтийском море произошли обрывы подводных двух интернет-кабелей. Первый кабель проходил между Финляндией и Швецией, а второй — между Швецией и Литвой.

Позже, 3 декабря стало известно о двух новых разрывах интернет-кабеля между Швецией и Финляндией. Вследствие этого проблемы со связью почувствовали около 6 000 домохозяйств в Финляндии.