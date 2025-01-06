"Тіньовий флот" Росії: Тайвань звинуватив Китай в пошкодженні кабелю зв'язку, — FT

На думку Тайваню, Китай може перервати зовнішні комунікаційні зв'язки острова та спробувати анексувати країну. Для розслідування цього інциденту звернулись до влади Південної Кореї.

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Тайвань заявив, що китайське вантажне судно пошкодило телекомунікаційний кабель неподалік порту біля північного узбережжя країни. Це призвело до тимчасового порушення зв'язку, повідомляє Financial Times.

Інцидент трапився вранці 3 січня. Повідомляється, що біля порту Кілунг вантажне судно Shunxing39 пошкодило підводний кабель. Він є частиною Транстихоокеанської експрес-кабельної системи, яка забезпечує зв’язок між Тайванем та США.

За інформацією, судно Shunxing39 протягло свій якір у місці, де стався розрив кабелю. Хоча судно берегової охорони провело зовнішній огляд судна та встановило радіозв'язок з капітаном, його співробітники не змогли піднятися на борт через погану погоду, а час для затримання судна відповідно до норм міжнародного права уже минув.

Тайвань вважає, що зазначений інцидент може бути частиною стратегії Китаю з розриву зовнішніх комунікацій острова з метою потенційно анексувати країну.

"Оскільки ми не змогли допитати капітана, ми звернулися до влади Південної Кореї з проханням допомогти в розслідуванні в наступному порту призначення судна", — заявив представник берегової охорони Тайваню.

Хоча судно ходить під прапором Камеруну, воно належить компанії Jie Yang Trading Limited. Її власником є громадянин материкового Китаю Го Веньцзе.

"Це ще один випадок дуже тривожної глобальної тенденції диверсій проти підводних кабелів. Кораблі, які беруть участь у цих інцидентах, зазвичай є застарілими суднами, майже непридатними для комерційної діяльності. Це судно нагадує ті, що належать до "тіньового флоту" Росії", – зазначив високопосадовець служби національної безпеки Тайваню

Нагадаємо, 17-18 листопада у Балтійському морі сталися обриви підводних двох інтернет-кабелів. Перший кабель проходив між Фінляндією та Швецією, а другий — між Швецією та Литвою.

Пізніше, 3 грудня стало відомо про два нові розриви інтернет-кабелю між Швецією та Фінляндією. Внаслідок цього проблеми зі зв'язком відчули близько 6 000 домогосподарств у Фінляндії.