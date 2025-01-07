Наводнение в Саудовской Аравии: улицы священных городов Мекка и Медина затопило (видео)

Сильные ливни затапливают города Саудовской Аравии. На видеокадрах с места событий можно увидеть, как автомобили уносит с дорог течением воды, а люди пытаются спрятаться в безопасных местах.

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Сильные проливные дожди затопили улицы городов Саудовской Аравии. Удар стихии пришелся по священным городам Мекке, Медине и портовой Джидде, сообщает метеорологическое управление cтраны.

На кадрах с места событий видно, как улицы городов превращаются в реки. Некоторые автомобили практически целиком оказались под водой, а отдельные машины унесло сильным течением. Жители аравийских городов бросали машины на улице и спешили спрятаться в безопасном месте. Частично затопленные автомобили пытались выехать из воды.

Метеорологическое управление Саудовской Аравии установило красный уровень опасности для трех городов государства на Аравийском полуострове из-за обильных проливных дождей.

Синоптики предупреждают, что сильные осадки продолжатся до 10 января. Аэропорт в Джидде просит пассажиров проверять обновления рейсов перед поездками из-за погоды.

Сильные дожди на этой неделе прошли через несколько месяцев после того, как в апреле и мае на страны Персидского залива обрушились рекордные ливни, в результате которых погибло более двух десятков человек.

Ливни и наводнения — не редкое явление в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива, особенно зимой. Во многих городах системы дренажа и канализации практически не налажены, городские власти часто не могут предвидеть частоту сильных осадков, пишет издание Daily Mail.

В 2009 году в результате наводнений в Джидде погибло 123 человека, а два года спустя — еще 10.

Напомним, французский астролог Нострадамус, умерший в 1566 году, предсказывал крайне тяжелые времена в 2025 году. Согласно его прогнозам, в Великобритании возможны масштабные войны и вспышка чумы.

В ноябре прошлого года в Испании за несколько часов выпала годовая норма осадков. Из-за сильного ливня был затоплен город Уэльва.