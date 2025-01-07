Повінь у Саудівській Аравії: вулиці священних міст Мекка і Медина затопило (відео)

Сильні зливи затоплюють міста Саудівської Аравії. На відеокадрах з місця подій можна побачити, як автомобілі змиває з доріг течія води, а люди намагаються сховатися в безпечних місцях.

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Сильні проливні дощі затопили вулиці міст Саудівської Аравії. Удар стихії припав на священні міста Мекку, Медину і портову Джидду, повідомляє метеорологічне управління країни.

На кадрах з місця подій видно, як вулиці міст перетворюються на річки. Деякі автомобілі практично цілком опинилися під водою, а окремі машини віднесло сильною течією. Жителі аравійських міст кидали машини на вулиці і поспішали сховатися в безпечному місці. Частково затоплені автомобілі намагалися виїхати з води.

Метеорологічне управління Саудівської Аравії встановило червоний рівень небезпеки для трьох міст держави на Аравійському півострові через рясні проливні дощі.

Синоптики попереджають, що сильні опади триватимуть до 10 січня. Аеропорт у Джидді просить пасажирів перевіряти оновлення рейсів перед поїздками через погоду.

Сильні дощі цього тижня пройшли через кілька місяців після того, як у квітні та травні на країни Перської затоки обрушилися рекордні зливи, унаслідок яких загинуло понад два десятки людей.

Зливи і повені — не рідкісне явище в Саудівській Аравії та інших країнах Перської затоки, особливо взимку. У багатьох містах системи дренажу та каналізації практично не налагоджені, міська влада часто не може передбачити частоту сильних опадів, пише видання Daily Mail.

У 2009 році внаслідок повеней у Джидді загинуло 123 людини, а два роки потому — ще 10.

Нагадаємо, французький астролог Нострадамус, який помер 1566 року, пророкував вкрай важкі часи 2025 року. Згідно з його прогнозами, у Великій Британії можливі масштабні війни та спалах чуми.

У листопаді минулого року в Іспанії за кілька годин випала річна норма опадів. Через сильну зливу було затоплено місто Уельва.