От французской Ниццы до Монако можно добраться буквально за 20 минут. Это сэкономит деньги и даст возможность за короткое время посетить две страны.

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Если хочется насладиться отдыхом в Европе при отсутствии времени и большого количества денег, то можно устроить активные выходные, посетив сразу две страны. Таким образом можно сэкономить время и бюджет. Об одном из таких вариантов рассказывает Ехргеѕѕ.

В частности, прибыв в Ниццу накануне, один день можно использовать для прогулки по этому прекрасному французскому приморскому городу. Он славится своей расслабленностью, архитектурой, кухней и морскими курортами. Отдохнуть и получить удовольствие здесь можно, посетив увлекательные музеи, красивые церкви, площади и парки.

Набережная Ниццы

На следующий день можно посетить Монако — это небольшое государство, до которого можно добраться на поезде буквально за 20 минут. Поезда отправляются из Ниццы в Монако каждые полчаса, и это прекрасная возможность увидеть две страны за выходные.

Монако известно как место отдыха богатых и знаменитых. Однако не обязательно быть миллионером, чтобы посетить его. Поскольку площадь Монако составляет всего 2,02 кв. км, по нему можно прогуляться, не тратя деньги на такси.

Здесь есть несколько прекрасных бесплатных садов, среди которых — Японский сад с прудами, мостиками и зеленью. Также можно посетить Княжеский дворец — официальную резиденцию правителей Монако. Если останется время, можно посетить океанографический музей и собор святого Николая.

Если не хочется испортить отдых, не стоит путешествовать с черным чемоданом. В дальнейшем это может обернуться большими проблемами.

Также на выходные можно поехать в Ватикан. Это путешествие тоже не ударит по карману.