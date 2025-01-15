Ця економна подорож запам'ятається назавжди: як відвідати дві країни без особливих витрат (фото)

Від французької Ніцци до Монако можна добратись буквально за 20 хвилин. Це зекономить гроші та дасть можливість за короткий час відвідати дві країни.

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Якщо хочеться насолодитись відпочинком в Європі при відсутності часу та великої кількості грошей, то можна влаштувати активні вихідні, відвідавши відразу дві країни. Таким чином можна зекономити час та бюджет. Про один з таких варіантів розповідає Еxpress.

Зокрема, прибувши до Ніцци напередодні, один день можна використати для прогулянки по цьому прекрасному французькому приморському місту. Воно славиться своєю розслабленістю, архітектурою, кухнею та морськими курортами. Відпочити та отримати задоволення тут можна, відвідавши захоплюючі музеї, красиві церкви, площі та парки.

Набережна Ніцци

Наступного дня можна відвідати Монако — це невелика держава, до якої можна дістатись потягом буквально за 20 хвилин. Потяги відправляються з Ніцци до Монако кожні півгодини, і це чудова нагода побачити дві країни за вихідні.

Монако відоме як місце відпочинку багатих і знаменитих. Однак не обов'язково бути мільйонером, щоб відвідати його. Оскільки площа Монако складає всього 2,02 кв. км, по ньому можна прогулятись, не витрачаючи гроші на таксі.

Тут є кілька прекрасних безкоштовних садів, серед яких — Японський сад зі ставками, містками та зеленню. Також можна відвідати Княжий палац — офіційну резиденцію правителів Монако. Якщо залишиться час, можна відвідати океанографічний музей та собор святого Миколая.

Якщо не хочеться зіпсувати відпочинок, не варто подорожувати з чорною валізою. Надалі це може обернутись великими проблемами.

Також на вихідні можна поїхати до Ватикану. Ця подорож теж не вдарить по кишені.