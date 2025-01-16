Блогерша накачивала своего ребенка лекарствами и выдавала за больного, чтобы собирать деньги на его лечение

Правоохранители начали расследование после того, как ребенка доставили в больницу с "сильным эмоциональным и физическим страданием и травмами". По словам следователей, тесты на неразрешенные лекарства дали положительный результат.

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В Австралии будут судить блогера по обвинению в отравлении своей годовалой дочери, чтобы получить пожертвования и увеличить количество подписчиков в Интернете. Об этом пишет ВВС.

Женщина из Квинсленда публиковала в своих соцсетях посты о том, как она ведет борьбу со смертельной болезнью своего ребенка. Следователи установили, что для убедительности подписчиков в плохом самочувствии девочки она накачивала ее наркотиками, а затем снимала ее на видео, где показывала, как она переживает "большое страдание и боль".

Правоохранители начали расследование после того, как ребенка доставили в больницу с "сильным эмоциональным и физическим страданием и травмами". По словам следователей, тесты на несанкционированные лекарства дали положительный результат позже.

Детективы доказали, что женщина прилагала немало усилий, чтобы получить неразрешенные лекарства, которые она давала ребенку, и скрыть свои действия. Остатки лекарств она отдавала другому человеку в их доме.

После месяцев расследования 34-летнюю женщину обвинили в пытках, применении яда, создании материалов для эксплуатации детей и мошенничестве.

"[Нет] слов для того, насколько отвратительными являются преступления такого характера", — сказал инспектор полиции Квинсленда Пол Далтон.

Благодаря такой опасной афере блогерша собрала 60 000 австралийских долларов (37 300 долларов США) через пожертвования GoFundMe. На этой неделе она должна предстать перед магистратским судом Брисбена.

Напомним, что бодипозитивная блогерша Killadamente умерла на глазах у семьи. 27-летняя инфлюенсер Кэрол Акоста, известная как Killadamente, умерла после того, как подавилась ужином и у нее остановилось сердце на глазах у испуганной семьи.