"Подавилась ужином": бодипозитивная блогерша Killadamente умерла на глазах у семьи

Девушка обедала в нью-йоркском ресторане в день трагедии. У нее остались двое несовершеннолетних дочерей.

Related video

27-летняя инфлюенсер Кэрол Акоста, известная как Killadamente, умерла после того, как подавилась ужином и у нее остановилось сердце на глазах у испуганной семьи. Об этом пишет Daily Mail.

Как отметили журналисты, блогерша обедала в нью-йоркском ресторане, когда произошла трагедия.

Кэрол Акоста Фото: соцмережі

Близкие Акосты еще не получили результатов вскрытия, но считается, что она умерла от остановки сердца и дыхания после того, как подавилась во время еды.

"Она ужинала, как обычно, и начала задыхаться, ей было трудно дышать. У нее был какой-то приступ, ее отвезли в больницу, но спасти ее не удалось", — отметил двоюродный брат Акосты.

Девушка была известна тем, что публиковала бодипозитивный контент и делилась мотивационными сообщениями, направленными против стереотипов о теле.

Она сама публично говорила о том, что в детстве страдала от издевательств из-за своего веса.

В 2017 году Акоста выпустила песню под названием "Я люблю себя и мне все равно".

Кэрол Акоста Фото: соцмережі

В видеозаписи, сделанной за день до смерти, инфлюенсер сказала, позируя в облегающем черном платье с макияжем: "Я всегда думала, что Бог любит тех, кто толстеет".

У Акосты остались двое маленьких дочерей — Рейна и Легенда.

Напомним, блогер подал в суд на свою девушку за то, что она его бросила, оставив записку.

Фокус также писал о том, что блогер Волошин обвиняет Рамину во лжи о его побеге.