"Подавилась ужином": бодипозитивная блогерша Killadamente умерла на глазах у семьи
Девушка обедала в нью-йоркском ресторане в день трагедии. У нее остались двое несовершеннолетних дочерей.
27-летняя инфлюенсер Кэрол Акоста, известная как Killadamente, умерла после того, как подавилась ужином и у нее остановилось сердце на глазах у испуганной семьи. Об этом пишет Daily Mail.
Как отметили журналисты, блогерша обедала в нью-йоркском ресторане, когда произошла трагедия.
Близкие Акосты еще не получили результатов вскрытия, но считается, что она умерла от остановки сердца и дыхания после того, как подавилась во время еды.
"Она ужинала, как обычно, и начала задыхаться, ей было трудно дышать. У нее был какой-то приступ, ее отвезли в больницу, но спасти ее не удалось", — отметил двоюродный брат Акосты.
Девушка была известна тем, что публиковала бодипозитивный контент и делилась мотивационными сообщениями, направленными против стереотипов о теле.
Она сама публично говорила о том, что в детстве страдала от издевательств из-за своего веса.
В 2017 году Акоста выпустила песню под названием "Я люблю себя и мне все равно".
В видеозаписи, сделанной за день до смерти, инфлюенсер сказала, позируя в облегающем черном платье с макияжем: "Я всегда думала, что Бог любит тех, кто толстеет".
У Акосты остались двое маленьких дочерей — Рейна и Легенда.
Напомним, блогер подал в суд на свою девушку за то, что она его бросила, оставив записку.
Фокус также писал о том, что блогер Волошин обвиняет Рамину во лжи о его побеге.