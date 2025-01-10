"Вдавилася вечерею": бодіпозитивна блогерка Killadamente померла на очах у родини

Дівчина обідала в нью-йоркському ресторані у день трагедії. У неї залишились двоє неповнолітніх доньок.

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27-річна інфлюенсерка Керол Акоста, відома як Killadamente, померла після того, як вдавилася вечерею та у неї зупинилося серце на очах у переляканої родини. Про це пише Daily Mail.

Як зазначили журналісти, блогерка обідала в нью-йоркському ресторані, коли сталася трагедія.

Керол Акоста Фото: соцмережі

Близькі Акости ще не отримали результатів розтину, але вважається, що вона померла від зупинки серця і дихання після того, як подавилася під час їжі.

"Вона вечеряла, як зазвичай, і почала задихатися, їй було важко дихати. У неї був якийсь напад, її відвезли в лікарню, але врятувати її не вдалося", — зазначив двоюрідний брат Акости.

Дівчина була відома тим, що публікувала бодіпозитивний контент і ділилася мотиваційними повідомленнями, спрямованими проти стереотипів про тіло.

Вона сама публічно говорила про те, що в дитинстві страждала від знущань через свою вагу.

У 2017 році Акоста випустила пісню під назвою "Я люблю себе і мені байдуже".

Керол Акоста Фото: соцмережі

У відеозаписі, зробленому за день до смерті, інфлюенсерка сказала, позуючи в облягаючій чорній сукні з макіяжем: "Я завжди думала, що Бог любить тих, хто товстіє".

В Акости залишились двоє маленьких доньок — Рейна та Легенда.

Нагадаємо, блогер подав до суду на свою дівчину за те, що вона його кинула, залишивши записку.

Фокус також писав про те, що блогер Волошин звинувачує Раміну у брехні про його втечу.