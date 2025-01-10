"Вдавилася вечерею": бодіпозитивна блогерка Killadamente померла на очах у родини
Дівчина обідала в нью-йоркському ресторані у день трагедії. У неї залишились двоє неповнолітніх доньок.
27-річна інфлюенсерка Керол Акоста, відома як Killadamente, померла після того, як вдавилася вечерею та у неї зупинилося серце на очах у переляканої родини. Про це пише Daily Mail.
Як зазначили журналісти, блогерка обідала в нью-йоркському ресторані, коли сталася трагедія.
Близькі Акости ще не отримали результатів розтину, але вважається, що вона померла від зупинки серця і дихання після того, як подавилася під час їжі.
"Вона вечеряла, як зазвичай, і почала задихатися, їй було важко дихати. У неї був якийсь напад, її відвезли в лікарню, але врятувати її не вдалося", — зазначив двоюрідний брат Акости.
Дівчина була відома тим, що публікувала бодіпозитивний контент і ділилася мотиваційними повідомленнями, спрямованими проти стереотипів про тіло.
Вона сама публічно говорила про те, що в дитинстві страждала від знущань через свою вагу.
У 2017 році Акоста випустила пісню під назвою "Я люблю себе і мені байдуже".
У відеозаписі, зробленому за день до смерті, інфлюенсерка сказала, позуючи в облягаючій чорній сукні з макіяжем: "Я завжди думала, що Бог любить тих, хто товстіє".
В Акости залишились двоє маленьких доньок — Рейна та Легенда.
Нагадаємо, блогер подав до суду на свою дівчину за те, що вона його кинула, залишивши записку.
Фокус також писав про те, що блогер Волошин звинувачує Раміну у брехні про його втечу.