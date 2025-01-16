Блогерка накачувала свою дитину ліками і видавала за хвору, щоб збирати гроші на її лікування

Правоохоронці почали розслідування після того, як дитину доставили в лікарню з "сильним емоційним і фізичним стражданням і травмами". За словами слідчих, тести на недозволені ліки дали позитивний результат.

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В Австралії судитимуть блогерку за звинуваченням в отруєнні своєї однорічної доньки, щоб отримати пожертви та збільшити кількість підписників в Інтернеті. Про це пише ВВС.

Жінка з Квінсленда публікувала в своїх соцмережах пости про те, як вона веде боротьбу із смертельною хворобою своєї дитини. Слідчі встановили, що для переконливості підписників у поганому самопочутті дівчинки вона накачувала її наркотиками, а потім знімала її на відео, де показувала, як вона переживає "велике страждання та біль".

Правоохоронці почали розслідування після того, як дитину доставили в лікарню з "сильним емоційним і фізичним стражданням і травмами". За словами слідчих, тести на несанкціоновані ліки дали позитивний результат пізніше.

Детективи довели, що жінка докладала чимало зусиль, щоб отримати недозволені ліки, які вона давала дитині, і приховати свої дії. Залишки ліків вона віддавала іншій людині в їхньому домі.

Після місяців розслідування 34-річну жінку звинуватили в тортурах, застосуванні отрути, створенні матеріалів для експлуатації дітей і шахрайстві.

"[Немає] слів для того, наскільки огидними є злочини такого характеру", — сказав інспектор поліції Квінсленда Пол Далтон.

Завдяки такій небезпечній афері блогерка зібрала 60 000 австралійських доларів (37 300 доларів США) через пожертвування GoFundMe. Цього тижня вона має постати перед магістратським судом Брісбена.

Нагадаємо, що бодіпозитивна блогерка Killadamente померла на очах у родини. 27-річна інфлюенсерка Керол Акоста, відома як Killadamente, померла після того, як вдавилася вечерею та у неї зупинилося серце на очах у переляканої родини.