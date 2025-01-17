Хвастались перед Кремлем: дипломаты из РФ проникли в секретную зону парламента Британии

Группа российских дипломатов прогуливалась по зданию парламента и "случайно" зашла в закрытое помещение Палаты лордов. Служба безопасности парламента признает, что сработала не идеально.

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Российские дипломаты попали в закрытую зону парламента Великобритании во время экскурсии накануне Рождества, это озадачило сотрудников службы безопасности. Об этом сообщили источники британской газеты The Guardian.

Прогуливаясь внутри здания парламента, небольшая группа дипломатов посольства России в какой-то момент оторвалась от экскурсии и зашла в помещение Палаты лордов, имеющее ограниченный доступ. Охранники сразу заметили их и выгнали.

Собеседники издания полагают, что таким поступком они просто хотели похвастаться перед Кремлем проникновением в парламент Великобритании. Ситуация для служб безопасности получилась не идеальная, но дипломатов поймали до нанесения какого-либо ущерба.

Депутаты после этого случая получили письменное предупреждение от спикеров двух палат не приглашать российских дипломатов на экскурсии в парламент.

"Безопасность всех тех, кто работает и посещает парламент, является нашим главным приоритетом", — пояснил представитель парламента.

Послу, дипломатам и сотрудникам посольства РФ в Лондоне запретили посещать британский парламент еще в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, 16 января было подписано 100-летнее соглашение о партнерстве между Украиной и Великобританией. Цель документа построить связи двух стран в различных областях: от торговли и безопасности до науки и культуры.

Франция и Великобритания уже обсуждают идею отправки военных в Украину в статусе миротворцев. Это может случиться при сценарии заморозки линии фронта.