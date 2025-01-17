Хвалилися перед Кремлем: дипломати з РФ проникли в секретну зону парламенту Британії

Група російських дипломатів прогулювалася будівлею парламенту і "випадково" зайшла в закрите приміщення Палати лордів. Служба безпеки парламенту визнає, що спрацювала не ідеально.

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Російські дипломати потрапили в закриту зону парламенту Великої Британії під час екскурсії напередодні Різдва, це спантеличило співробітників служби безпеки. Про це повідомили джерела британської газети The Guardian.

Прогулюючись усередині будівлі парламенту, невелика група дипломатів посольства Росії в якийсь момент відірвалася від екскурсії і зайшла в приміщення Палати лордів, що має обмежений доступ. Охоронці одразу помітили їх і вигнали.

Співрозмовники видання вважають, що таким вчинком вони просто хотіли похвалитися перед Кремлем проникненням у парламент Великобританії. Ситуація для служб безпеки вийшла не ідеальна, але дипломатів спіймали до нанесення будь-якої шкоди.

Депутати після цього випадку отримали письмове попередження від спікерів двох палат не запрошувати російських дипломатів на екскурсії до парламенту.

"Безпека всіх тих, хто працює і відвідує парламент, є нашим головним пріоритетом", — пояснив представник парламенту.

Послу, дипломатам і співробітникам посольства РФ у Лондоні заборонили відвідувати британський парламент ще 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 16 січня було підписано 100-річну угоду про партнерство між Україною та Великою Британією. Документ має на меті побудувати зв'язки двох країн у різних галузях: від торгівлі та безпеки до науки та культури.

Франція і Велика Британія вже обговорюють ідею відправки військових в Україну в статусі миротворців. Це може статися за сценарію заморозки лінії фронту.