Не останавливайтесь в отелях на 1 этаже, если не хотите испортить отпуск: в чем причина
При путешествиях в одиночку стоит обращать внимание на размещение номера в отеле и проверить наличие в нем скрытых камер. Таким образом можно обезопасить себя от нежелательных последствий.
Сейчас растет популярность путешествий в одиночку. В этом случае следует большее внимание обратить на свою безопасность. Express со ссылкой на экспертов из компании Locksmith Watford рассказывает, как повысить свою безопасность при проживании самому в гостиничном номере.
Основные советы по безопасному пребыванию в отеле при путешествии в одиночку
Не стоит рассказывать малоизвестным людям о путешествии самому. Можно создать "фиктивного" попутчика или сказать, что встреча с друзьями впереди. Это поможет избежать нежелательного внимания.
Также стоит быть осторожным с публикациями в социальных сетях. Следует избегать публикаций фотографий с местоположением или в режиме реального времени — это может раскрыть местонахождение.
В отеле стоит избегать комнат на первом этаже. Они более уязвимы для вторжений, особенно номера с выходом на балкон. Угрозу могут представлять и комнаты в конце коридора.
Следует повысить безопасность номера. Это можно сделать, взяв с собой дверной стопор. Кроме этого, следует проверять, надежно ли запираются окна и двери. Если нет — не стоит стесняться попросить другой номер.
Стоит проверить наличие скрытых камер. Да, они встречаются редко — лишь 11% туристов сообщают о подобных находках. Однако все же стоит тщательно проверить свой номер.
Безопасность превыше бюджета. Стоит помнить, что дешевый отель может скрывать определенные риски — например, небезопасное расположение. Поэтому стоит прочитать отзывы об отеле и потратить больше средств на номер в безопасном районе.
Также следует ограничить прогулки в одиночку в ночное время. Если нужна еда, стоит рассмотреть вариант доставки или питания в отеле.
Всегда следует сообщать близким о своих планах и ожидаемом времени возвращения. При желании даже можно настроить приборы, чтобы друзья или члены семьи отслеживали местонахождение в режиме реального времени.
Напомним, ранее бортпроводник рассказывал о худших местах в самолете. Этот факт следует учесть при бронировании мест и дальнейшего путешествия.
При отсутствии времени и большого количества денег можно устроить активные выходные и посетить сразу две страны. Таким образом можно сэкономить время и бюджет.