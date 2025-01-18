Не останавливайтесь в отелях на 1 этаже, если не хотите испортить отпуск: в чем причина

При путешествиях в одиночку стоит обращать внимание на размещение номера в отеле и проверить наличие в нем скрытых камер. Таким образом можно обезопасить себя от нежелательных последствий.

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Сейчас растет популярность путешествий в одиночку. В этом случае следует большее внимание обратить на свою безопасность. Express со ссылкой на экспертов из компании Locksmith Watford рассказывает, как повысить свою безопасность при проживании самому в гостиничном номере.

Основные советы по безопасному пребыванию в отеле при путешествии в одиночку

Не стоит рассказывать малоизвестным людям о путешествии самому. Можно создать "фиктивного" попутчика или сказать, что встреча с друзьями впереди. Это поможет избежать нежелательного внимания.

Также стоит быть осторожным с публикациями в социальных сетях. Следует избегать публикаций фотографий с местоположением или в режиме реального времени — это может раскрыть местонахождение.

В отеле стоит избегать комнат на первом этаже. Они более уязвимы для вторжений, особенно номера с выходом на балкон. Угрозу могут представлять и комнаты в конце коридора.

Следует повысить безопасность номера. Это можно сделать, взяв с собой дверной стопор. Кроме этого, следует проверять, надежно ли запираются окна и двери. Если нет — не стоит стесняться попросить другой номер.

Стоит проверить наличие скрытых камер. Да, они встречаются редко — лишь 11% туристов сообщают о подобных находках. Однако все же стоит тщательно проверить свой номер.

Безопасность превыше бюджета. Стоит помнить, что дешевый отель может скрывать определенные риски — например, небезопасное расположение. Поэтому стоит прочитать отзывы об отеле и потратить больше средств на номер в безопасном районе.

Также следует ограничить прогулки в одиночку в ночное время. Если нужна еда, стоит рассмотреть вариант доставки или питания в отеле.

Всегда следует сообщать близким о своих планах и ожидаемом времени возвращения. При желании даже можно настроить приборы, чтобы друзья или члены семьи отслеживали местонахождение в режиме реального времени.

Напомним, ранее бортпроводник рассказывал о худших местах в самолете. Этот факт следует учесть при бронировании мест и дальнейшего путешествия.

При отсутствии времени и большого количества денег можно устроить активные выходные и посетить сразу две страны. Таким образом можно сэкономить время и бюджет.