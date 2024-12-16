Не для нетерпеливых: бортпроводник назвал худшие места в самолете

Этот факт следует учесть при бронировании мест и дальнейшего путешествия в самолете.

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Многие во время путешествий пользуются самолетами, предварительно забронировав себе места на рейс. Однако есть места, которые не подходят нетерпеливым пассажирам или тем, кто очень спешит. Бывший бортпроводник из компании American Airlines рассказал о причине, пишет The Sun.

По его словам, в этом случае в самолете не стоит бронировать места 11A или 11F. Дело в том, что пассажиры 11-го ряда обычно выходят из самолета последними. Особенно это касается мест 11A и 11F, находящихся у окна.

Нахождение этих мест у окна может еще больше замедлить выход человека из самолета. Это вызывает проблемы у людей, у которых заканчивается терпение после перелета.

"Если вы хотите быстро выйти, избегайте 11-го ряда любой ценой. Находясь в среднем ряду, особенно на месте у окна (обычно это места A или F), вы почти гарантированно выйдете из самолета одним из последних", — добавил он.

Ранее один из пилотов American Airlines рассказал, почему в самолетах окна круглые, а не квадратные. Он отметил, что форму иллюминатора решили изменить после серии авиакатастроф, причиной которых являются именно трещины в окнах.

Опытный путешественник Берк Байрактар рассказал, какие вещи не стоит брать с собой в путешествие. Их могут испортить работники аэропорта во время проверки багажа или вообще изъять.