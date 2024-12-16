Не для нетерплячих: бортпровідник назвав найгірші місця в літаку

Цей факт слід врахувати під час бронювання місць та подальшої подорожі в літаку.

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Багато хто під час подорожей користуються літаками, попередньо забронювавши собі місця на рейс. Однак є місця, які не підходять нетерплячим пасажирам або тим, хто дуже поспішає. Колишній бортпровідник із компанії American Airlines розповів про причину, пише The Sun.

За його словами, в цьому випадку у літаку не варто бронювати місця 11A або 11F. Річ у тім, що пасажири 11-го ряду зазвичай виходять із літака останніми. Особливо це стосується місць 11A і 11F, що розташовані біля вікна.

Розташування цих місць біля вікна може ще більше уповільнити вихід особи із літака. Це викликає проблеми у людей, у яких закінчується терпіння після перельоту.

"Якщо ви хочете швидко вийти, уникайте 11-го ряду за будь-яку ціну. Перебуваючи у середньому ряду, особливо на місці біля вікна (зазвичай це місця A або F), ви майже гарантовано вийдете з літака одним із останніх", — додав він.

Раніше один із пілотів American Airlines розповів, чому в літаках вікна круглі, а не квадратні. Він зазначив, що форму ілюмінатора вирішили змінити після серії авіакатастроф, причиною яких є саме тріщини у вікнах.

Досвідчений мандрівник Берк Байрактар розповів, які речі не варто брати з собою в подорож. Їх можуть зіпсувати працівники аеропорту під час перевірки багажу або взагалі вилучити.