Не зупиняйтесь в отелях на 1 поверсі, якщо не хочете зіпсувати відпустку: в чому причина

При подорожах наодинці варто звертати увагу на розміщення номера в готелі та перевірити наявність в ньому прихованих камер. Таким чином можна убезпечити себе від небажаних наслідків.

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Нині зростає популярність подорожей наодинці. В цьому випадку слід більшу увагу звернути на свою безпеку. Express з посиланням на експертів з компанії Locksmith Watford розповідає, як підвищити свою безпеку при проживанні самому в готельному номері.

Основні поради щодо безпечного перебування в готелі при подорожі наодинці

Не варто розповідати маловідомим людям про подорож самому. Можна створити "фіктивного" попутника або сказати, що зустріч з друзями попереду. Це допоможе уникнути небажаної уваги.

Також варто бути обережним з публікаціями у соціальних мережах. Слід уникати публікацій фотографій з місцем розташування або в режимі реального часу — це може розкрити місцеперебування.

В готелі варто уникати кімнат на першому поверсі. Вони більш вразливі для вторгнень, особливо номера з виходом на балкон. Загрозу можуть становити й кімнати в кінці коридору.

Слід підвищити безпеку номера. Це можна зробити, взявши з собою дверний стопор. Окрім цього, варто перевіряти, чи надійно замикаються вікна та двері. Якщо ні — не варто соромитись попросити інший номер.

Варто перевірити наявність прихованих камер. Так, вони зустрічаються рідко — лише 11% туристів повідомляють про подібні знахідки. Однак все ж варто ретельно перевірити свій номер.

Безпека понад бюджет. Варто пам'ятати, що дешевий готель може приховувати певні ризики — наприклад, небепечне розташування. Тому варто прочитати відгуки про готель і витратити більше коштів на номер в безпечному районі.

Також слід обмежити прогулянки наодинці в нічний час. Якщо потрібна їжа, варто розглянути варіант доставки або харчування у готелі.

Завжди слід повідомляти близьким про свої плани та очікуваний час повернення. За бажання навіть можна налаштувати прилади, аби друзі або члени сім'ї відстежували місцеперебування в режимі реального часу.

Нагадаємо, раніше бортпровідник розповідав про найгірші місця в літаку. Цей факт слід врахувати під час бронювання місць та подальшої подорожі.

За відсутності часу та великої кількості грошей можна влаштувати активні вихідні та відвідати відразу дві країни. Таким чином можна зекономити час та бюджет.