В Танзании вспыхнул опасный вирус Марбург: в чем угроза

Заболевание вспыхнуло в северной части страны: вирус вызывает лихорадку и может быть смертельным в 88% случаев без лечения, утверждают медики.

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В танзанском городе Аруша, расположенном на севере страны, зафиксировали вспышку инфекционного заболевания Марбург. Это редкое заболевание, напоминающее Эболу и вызывающее тяжелую геморрагическую лихорадку, и может быть смертельным в 88% случаев без лечения. Об этом стало известно сегодня, 21 января, из источников New York Post.

Сообщается, что впервые о вероятной вспышке заболевания в Танзании сообщила Всемирная организация здравоохранения еще 14 января, когда врачи зафиксировали смерть восьми человек в регионе Кагера. Однако уже через несколько часов официальные представители страны опровергли этот факт и заявили о том, что результаты медицинских тестирований не подтвердили заболевание.

Однако уже через несколько дней президент Танзании Самия Сулуху-Хассан выступила в Додоме (столица страны) совместно с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданом Гебреисусом, подтвердив вспышку заболевания. Как выяснилось, дальнейшие тестирования таки подтвердили вирус Марбург.

Стоит отметить, что вирус вспыхнул в Танзании уже второй раз с 2023 года. Тогда заболевание зафиксировали в том же регионе Кагера. Вероятной причиной распространения вируса считали Руанду, которая граничит с регионом и в которой перед этим также зафиксировали распространение опасного вируса.

Вирус Марбург: в чем ключевая опасность

Инфицирование вирусом Марбург может произойти через контакт с летучими мышами вида Rousettus aegyptiacus, зелеными африканскими обезьянами и даже свиньями, как выяснили ученые. Между людьми вирус распространяется через контакты с кровью и выделениями, а также через контакты с загрязненными этими жидкостями поверхностями — например, постельным бельем, одеждой и тому подобное.

Болезнь сопровождается высокой температурой, сильной головной болью, диареей и спазмами в животе, тошнотой и рвотой. Инкубационный период может длиться от 2 до 21 дня. Пока зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов, которые бы помогали в борьбе с болезнью, в мире нет, по данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Стоит также заметить, что в Европе на протяжении последних четырех десятилетий от вируса Марбург умер только один человек.

Напоминаем, недавно ученые исследовали связь между цитомегаловирусом, широко распространенным вирусом, и болезнью Альцгеймера. О подробностях стало известно 11 января журналистам Фокуса.

Также недавно сообщалось о том, что метапневмовирус дошел до Киева. Тяжелое течение этого заболевания может возникнуть у пожилых людей и детей, однако пандемию не вызовет.