У Танзанії спалахнув небезпечний вірус Марбург: в чому загроза

Захворювання спалахнуло у північній частині країни: вірус викликає лихоманку і може бути смертельним у 88% випадків без лікування, стверджують медики.

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У танзанському місті Аруша, що розташоване на півночі країни, зафіксували спалах інфекційного захворювання Марбург. Це рідкісне захворювання, що нагадує Еболу та викликає важку геморагічну лихоманку, і може бути смертельним у 88% випадків без лікування. Про це стало відомо сьогодні, 21 січня, з джерел New York Post.

Повідомляється, що вперше про ймовірний спалах захворювання в Танзанії повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я ще 14 січня, коли лікарі зафіксували смерть вісьмох людей у регіоні Кагера. Однак вже через декілька годин офіційні представники країни заперечили цей факт та заявили про те, що результати медичних тестувань не підтвердили захворювання.

Проте вже через декілька днів президентка Танзанії Самія Сулуху-Хассан виступила у Додомі (столиця країни) спільно з гендиректором ВООЗ Тедросом Аданом Гебреїсусом, підтвердживши спалах захворювання. Як з’ясувалося, подальші тестування таки підтвердили вірус Марбург.

Варто зазначити, що вірус спалахнув у Танзанії вже вдруге з 2023 року. Тоді захворювання зафіксували у тому ж регіоні Кагера. Ймовірною причиною поширення вірусу вважали Руанду, яка межує з регіоном і в якій перед цим також зафіксували поширення небезпечного вірусу.

Вірус Марбург: в чому ключова небезпека

Інфікування вірусом Марбург може відбутися через контакт з кажанами виду Rousettus aegyptiacus, зеленими африканськими мавпами та навіть свинями, як з’ясували вчені. Поміж людьми вірус поширюється через контакти з кров’ю та виділеннями, а також через контакти із забрудненими цими рідинами поверхнями – наприклад, постільною білизною, одягом тощо.

Хвороба супроводжується високою температурою, сильним головним болем, діареєю та спазмами у животі, нудотою та блюванням. Інкубаційний період може тривати від 2 до 21 днів. Поки що зареєстрованих вакцин або противірусних препаратів, які б допомагали у боротьбі з хворобою, у світі немає, за даними Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Варто також зауважити, що в Європі впродовж останніх чотирьох десятиліть від вірусу Марбург померла лише одна людина.

Нагадуємо, нещодавно вчені дослідили зв’язок між цитомегаловірусом, широко розповсюдженим вірусом, і хворобою Альцгеймера. Про подробиці стало відомо 11 січня журналістам Фокусу.

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