Одна хитрость при бронировании — и при полете в самолете вдвое больше места: в чем секрет (видео)

Этот совет вызвал ажиотаж среди пользователей сети, и в комментариях они рассказывали, насколько удачным является этот лайфхак.

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Путешествие — это всегда замечательно. Однако некоторые вещи могут быть стрессовыми, и одна из них — это то, как мало места при перелетах в самолетах на одного человека. Однако @skyscanner рассказывают в TikTok, который позволит освободить место рядом и сделает перелет более комфортным.

"Одна из лучших вещей в полете — это когда место рядом с вами оказывается свободным, и сегодня мы расскажем о лайфхаке для путешественников, который дает лучшие шансы на это. Поэтому этот лайфхак работает в самолетах с тремя рядами сидений".

В видео мужчина и женщина рассказывают, что при бронировании билетов стоит приобрести место у окна и у прохода, оставляя среднее место свободным. Никто не будет заранее бронировать среднее место. Даже если кто-то купит билет посередине, можно попросить поменяться и сидеть рядом.

Пара проверила трюк в двух рейсах. Первый раз хитрость сработала — паре удалось занять весь ряд, что дало им дополнительное пространство для ног. К сожалению, во втором полете им не так повезло, но им все же удалось сесть рядом друг с другом.

Они признали, что результат может быть 50/50. Однако в случае несрабатывания лайфхака худший сценарий — оказаться рядом с тем, с кем отправились в путешествие.

Express рассказывает, что у комментаторов были разные мнения по поводу этой идеи.

"Я сделал это, и между нами было три пустых места, и кто-то все равно забронировал место между нами", — прокомментировал один человек.

Другие же отвечали, что всегда так делают. Третьи заявляли, что эта хитрость будет работать не всегда.

Напомним, ранее эксперты не рекомендовали путешествовать с черным чемоданом. Таким образом легко испортить себе отпуск.

Специалисты также рассказывали, почему не стоит останавливаться на первом этажеотеля. Эта простая хитрость поможет обезопасить себя от нежелательных последствий.