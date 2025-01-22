Одна хитрість при бронюванні — й при польоті в літаку вдвічі більше місця: в чому секрет (відео)

Ця порада викликала ажіотаж серед користувачів мережі, і в коментарях вони розповідали, наскільки вдалим є цей лайфхак.

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Подорож — це завжди чудово. Однак деякі речі можуть бути стресовими, і одна з них — це те, як мало місця при перельотах в літаках на одну особу. Однак @skyscanner розповідають в TikTok, який дозволить звільнити місце поряд та зробить переліт комфортнішим.

"Одна з найкращих речей у польоті — це коли місце поряд з вами виявляється вільним, і сьогодні ми розповімо про лайфхак для мандрівників, який дає найкращі шанси на це. Тож цей лайфхак працює в літаках із трьома рядами сидінь".

У відео чоловік та жінка розповідають, що при бронюванні квитків варто придбати місце біля вікна та біля проходу, залишаючи середнє місце вільним. Ніхто не заздалегідь бронюватиме середнє місце. Навіть якщо хтось купить квиток посередині, можна попросити помінятись й сидіти поряд.

Пара перевірила трюк у двох рейсах. Перший раз хитрість спрацювала — парі вдалося зайняти весь ряд, що дало їм додатковий простір для ніг. На жаль, у другому польоті їм не так пощастило, але їм все ж таки вдалося сісти поруч один з одним.

Вони визнали, що результат може бути 50/50. Однак в разі неспрацювання лайфхаку найгірший сценарій — опинитись поруч з тим, з ким відправились в подорож.

Express розповідає, що у коментаторів були різні думки з приводу цієї ідеї.

"Я зробив це, і між нами було три порожні місця, і хтось все одно забронював місце між нами", — прокоментувала одна особа.

Інші ж відповідали, що завжди так роблять. Треті заявляли, що ця хитрість працюватиме не завжди.

Нагадаємо, раніше експерти не рекомендували подорожувати з чорною валізою. Таким чином легко зіпсувати собі відпустку.

Фахівці також розповідали, чому не варто зупинятись на першому поверсі готелю. Ця проста хитрість допоможе убезпечитись від небажаних наслідків.