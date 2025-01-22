Украинцы за рубежом могут получить больше услуг: в МИД анонсировали запуск "е-Консул"

По словам главы МИД, система позволит экономить время и усилия. Кроме "е-Консул", Андрей Сибига анонсировал появление в течение текущего года еще нескольких видов услуг.

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Консульские услуги за рубежом в 2025 году станут более доступными благодаря введению в действие системы е-Консул. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Речь о планах ведомства запустить автоматизированные нотариальные услуги во всех украинских дипломатических учреждениях за рубежом.

"Это означает, что в е-Консул можно будет выбрать тип необходимой доверенности или заявления, при необходимости — добавить информацию, и во время визита к консулу вас будет ждать готовый к подписанию документ. Экономия времени и усилий", — добавил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По словам руководителя ведомства, в течение полугода в системе будут запущены новые цифровые сервисы, которые будут касаться наиболее востребованных услуг. Глава министерства отметил, что опыт получения государственных услуг для иностранных украинцев будет подобным по простоте и доступности к опыту пользования "Дією" гражданами в Украине.

Андрей Сибига также анонсировал появление других услуг в дипломатических учреждениях:

в феврале в нескольких странах будет введена курьерская доставка загранпаспортов по доступной цене в сотрудничестве с "Новой Почтой". Данные можно будет заполнить на портале "Дія", после чего сдать биометрику и ожидать готовый паспорт по почте;

по доступной цене в сотрудничестве с "Новой Почтой". Данные можно будет заполнить на портале "Дія", после чего сдать биометрику и ожидать готовый паспорт по почте; весной МИД планирует выдачу за рубежом водительских удостоверений ;

; во второй половине 2025 года должна заработать комплексная услуга по регистрации рождения ребенка за рубежом . Она будет включать государственную регистрацию рождения, приобретение гражданства Украины по рождению, регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков, внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр;

. Она будет включать государственную регистрацию рождения, приобретение гражданства Украины по рождению, регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков, внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр; также в этот же срок должна стать доступной возможность оформления налогового номера (РНОКПП) и ID-карты.

Отметим, что по словам главы Министерства национального единства Алексея Чернышова, сейчас за рубежом проживает почти 30 млн украинцев. Сюда же включены те украинцы, которые покинули территорию государства с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, что в течение 2024 года 443 тысяч украинцев покинули страну и не вернулись. Это втрое больше, чем в 2023 году — тогда этот показатель составлял 134 тысячи.