Українці за кордоном можуть отримати більше послуг: в МЗС анонсували запуск "е-Консул"

За словами очільника МЗС, система дозволить економити час та зусилля. Крім "е-Консул", Андрій Сибіга анонсував появу протягом поточного року ще декількох видів послуг.

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Консульські послуги за кордоном у 2025 році стануть доступнішими завдяки введенню в дію системи е-Консул. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Мова про плани відомства запустити автоматизовані нотаріальні послуги у всіх українських дипломатичних установах за кордоном.

"Це означає, що в е-Консул можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби — додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль", — додав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами керівника відомства, протягом півроку у системі будуть запущені нові цифрові сервіси, які стосуватимуться найбільш затребуваних послуг. Глава міністерства зазначив, що досвід отримання державних послуг для закордонних українців буде подібним за простотою та доступністю до досвіду користування "Дією" громадянами в Україні.

Андрій Сибіга також анонсував появу інших послуг в дипломатичних установах:

у лютому в кількох країнах буде запроваджено кур’єрську доставку закордонних паспортів за доступною ціною у співпраці з "Новою Поштою". Дані можна буде заповнити на порталі "Дія", після чого здати біометрику та очікувати готовий паспорт поштою;

за доступною ціною у співпраці з "Новою Поштою". Дані можна буде заповнити на порталі "Дія", після чого здати біометрику та очікувати готовий паспорт поштою; навесні МЗС планує видачу за кордоном посвідчень водія ;

; в другій половині 2025 року має запрацювати комплексна послуга з реєстрації народження дитини за кордоном . Вона включатиме державну реєстрацію народження, набуття громадянства України за народженням, реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру;

. Вона включатиме державну реєстрацію народження, набуття громадянства України за народженням, реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру; також в цей же строк має стати доступною можливість оформлення податкового номера (РНОКПП) та ID-картки.

Зазначимо, що за словами глави Міністерства національної єдності Олексія Чернишова, наразі за кордоном проживає майже 30 млн українців. Сюди ж включені ті українці, які покинули територію держави з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що протягом 2024 року 443 тисяч українців залишили країну і не повернулися. Це втричі більше, ніж у 2023 році — тоді цей показник складав 134 тисячі.