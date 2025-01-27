В Британии моряки приняли кита за российские дроны: как так произошло, подробности

По информации журналистов, ВМС дважды зафиксировали таинственные звуки и перепутали их с российскими дронами. Дело в том, что ранее уже фиксировали судна с подводными роботами.

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Вблизи побережья Шотландии военно-морские силы зафиксировали в океане два таинственных звука. Моряки приняли это за шпионскую атаку и начали искать российские дроны. Однако звуки оказались газовыделением кита, сообщает издание The Sun.

Дважды сенсоры флота регистрировали атаку, после чего район обследовали на предмет вражеской активности. Существовало беспокойство, что российский беспилотник мог сбросить устройство для прослушивания на морское дно между островом Расей и Эпплкросс на северо-западе Шотландии.

"Мы проанализировали звуки и теперь считаем, что это было морское млекопитающее. Кит", — в конце концов уточнил представитель флота в интервью британскому изданию.

Шум впервые был зафиксирован в движении севернее горной цепи в сторону открытого моря. Через несколько дней он вернулся, двигаясь на юг в сторону моста Скай, а затем буквально растворился в воздухе.

Сначала аналитики предположили, что шум был вызван действиями человека, однако ранее этого не происходило. Была выдвинута гипотеза, что россияне пытаются записать акустические сигнатуры подводных лодок, чтобы легче было их отслеживать и создавать угрозу для экипажей. Подозрение возникло из-за того, что наличие ранее в этом районе двух гражданских судов с подводными работами.

Напомним, ранее в британском городке Банбери неизвестные злоумышленники украли 13 мобильных туалетов. Их владелец, компания AndyLoos, пострадала на 10 000 фунтов стерлингов.

Добавим, что 54-летняя британская учительница Джилл стала нового рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса. Она пробежала марафон в костюме полярного медведя менее чем за пять часов и собрала средства для фонда борьбы с онкологией.