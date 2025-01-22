Мировой рекорд: женщина пробежала марафон в костюме полярного медведя с благородной целью (фото)

Британская учительница пробежала марафон на севере Норвегии с благородной целью — собрать средства в фонд для исследования рака. Свой рекорд в книге Гиннеса она посвятила своему отцу, который умер из-за онкологического заболевания.

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54-летняя британская учительница Джилл стала нового рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса, пробежав марафон в костюме полярного медведя менее чем за пять часов и собрав средства для фонда борьбы с онкологией. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Guiness World Records.

Женщина приняла участие в марафоне PolarNight, который проходил в норвежском городе Тромсе. Она успела пробежать марафон (42,2 км) за 4 часа 58 минут 29 секунд и установить рекорд как самый быстрый забег марафона в костюме млекопитающего среди женщин.

Джилл бежит в марафоне (фото: Guinness World Records)

Сам маршрут пролегает в темноте через суровый горный перевал, а участникам приходится бороться с температурой около -10°C. Однако Джилл смогла добежать до финала и добавила свой выигрыш в сборы фонда Cancer Research UK (CRUK). Она также посвятила свой забег отцу Майклу, который умер в 1999 году в возрасте 56 лет от рака.

"Для меня было большой честью пробежать престижный марафон PolarNight в Тромсе. Самая большая зимняя гонка в Норвегии показала, что все мы столкнулись с враждебными, тяжелыми и сложными условиями. Это было невероятное приключение — бежать в таком потрясающем пейзаже с родственными душами и одновременно собирать деньги на важное дело. Мой последний марафон был в Афинах, поэтому температура была немного другой, но какая это честь для меня!" — признается женщина, добавив, что ее костюм белого медведя стал талисманом благотворительной организации CRUK, для которой она собирает средства.

Джилл бежит марафон (фото: Guinness World Records)

Джилл рассказывает, что потеряла своего отца в молодом возрасте из-за рака желчного протока, и это ужасное событие положило начало ее сборам средств для CRUK.

"Вероятно, в Великобритании или где-либо в мире нет семьи, где не было кого-то пораженного этой ужасной болезнью. Поэтому я буду продолжать делать все возможное, чтобы поддерживать CRUK в их жизненно важной работе. В течение почти 27 лет я собирала средства и собирала информацию, чтобы победить рак, и сейчас я собрала более 1,96 миллиона фунтов (более 102 млн грн), и я искренне благодарна всем моим сторонникам", — рассказывает бегунья и говорит, что побороть рак "как никогда важно и актуально",

Джилл и ее награды (фото: Guinness World Records)

Британка добавляет, что ее главная цель — собрать финансирование для невероятных исследователей, чтобы они были на пути новых открытий и прогресса в профилактике, тестах и лечении онкологических болезней.

"Поэтому я буду продолжать, пока мы не достигнем окончательного результата... мира без рака!" — заявила новая рекордсменка Книги рекордов Гиннесса.

Ранее сообщалось, как мужчина поднялся на Эверест у себя дома и установил новый мировой рекорд. Свой поступок мужчина объяснил тем, что во время завершения пандемии коронавируса у него накопились ментальные проблемы. Поэтому он решил осуществить такой "подъем" и собрать средства для благотворительных организаций.

Впоследствии стало известно, что женщина на одном дыхании под водой преодолела расстояние в две 16-этажки и побила мировой рекорд. 35-летняя Эмбер Бурк занимается фридайвингом более 10 лет. До побития рекорда она проводила интенсивные тренировки в бассейне и за его пределами.