Світовий рекорд: жінка пробігла марафон у костюмі полярного ведмедя з благою метою (фото)

Британська вчителька пробігла марафон на півночі Норвегії з благородною метою — зібрати кошти на фонд для дослідження раку. Свій рекорд у книзі Гіннеса вона присвятила своєму батьку, який помер через онкологічне захворювання.

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54-річна британська вчителька Джилл стала нового рекордсменкою Книги рекордів Гіннесса, пробігши марафон у костюмі полярного ведмедя менш ніж за п'ять годин і зібравши кошти для фонду боротьби з онкологією. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Guiness World Records.

Жінка взяла участь у марафоні PolarNight, який проходив у норвезькому місті Тромсе. Вона встигла пробігти марафон (42,2 км) за.4 години 58 хвилин 29 секунд і встановити рекорд як найшвидший забіг марафону у костюмі ссавця серед жінок.

Джилл біжить у марафоні (фото: Guinness World Records)

Сам маршрут пролягає в темряві через суворий гірський перевал, а учасникам доводиться боротися з температурою близько -10°C. Однак Джилл змогла добігти до фіналу та додала свій виграш до зборів фонду Cancer Research UK (CRUK). Вона також присвятила свій забіг батькові Майклу, який помер у 1999 році у віці 56 років від раку.

"Для мене було великою честю пробігти престижний марафон PolarNight у Тромсе. Найбільша зимова гонка в Норвегії показала, що всі ми зіткнулися з ворожими, важкими та складними умовами. Це була неймовірна пригода — бігти в такому приголомшливому краєвиді зі спорідненими душами та одночасно збирати гроші на важливу справу. Мій останній марафон був в Афінах, тому температура була трохи іншою, але яка це честь для мене!" — зізнається жінка, додавши, що її костюм білого ведмедя став талісманом благодійної організації CRUK, для якої вона збирає кошти.

Джилл біжить марафон (фото: Guinness World Records)

Джилл розповідає, що втратила свого батька в молодому віці через рак жовчної протоки, і ця жахлива подія поклала початок її зборам коштів для CRUK.

"Ймовірно, у Великій Британії чи де інде у світі немає сім’ї, де не було когось враженого цією жахливою хворобою. Тож я продовжуватиму робити все можливе, щоб підтримувати CRUK у їхній життєво важливій роботі. Протягом майже 27 років я збирала кошти та збирала інформацію, щоб перемогти рак, і наразі я зібрала понад 1,96 мільйона фунтів (понад 102 млн грн), і я щиро вдячна всім моїм прихильникам", — розповідає бігунка і каже, що побороти рак "як ніколи важливо й актуально",

Джилл та її нагороди (фото: Guinness World Records)

Британка додає, що її головне мета — зібрати фінансування для неймовірних дослідників, щоби вони були на шляху нових відкриттів та прогресу в профілактиці, тестах і лікуванні онкологічних хвороб.

"Тож я продовжуватиму, доки ми не досягнемо остаточного результату… світу без раку!" — заявила нова рекордсменка Книги рекордів Гіннесса.

Раніше повідомлялося, як чоловік піднявся на Еверест у себе вдома та встановив новий світовий рекорд. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що під час завершення пандемії коронавірусу в нього накопичилися ментальні проблеми. Тому він вирішив здійснити такий "підйом" та зібрати кошти для благодійних організацій.

Згодом стало відомо, що жінка на одному диханні під водою здолала відстань у дві 16-поверхівки та побила світовий рекорд. 35-річна Ембер Бурк займається фридайвінгом понад 10 років. До побиття рекорду вона проводила інтенсивні тренування в басейні та за його межами.