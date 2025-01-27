В Британії моряки прийняли кита за російські дрони: як так сталось, подробиці

За інформацією журналістів, ВМС двічі зафіксували таємничі звуки й переплутали їх з російськими дронами. Річ в тім, що раніше вже фіксували судна з підводними роботами.

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Поблизу узбережжя Шотландії військово-морські сили зафіксували в океані два таємничі звуки. Моряки прийняли це за шпигунську атаку та почали шукати російські дрони. Однак звуки виявились газовиділенням кита, повідомляє видання The Sun.

Двічі сенсори флоту реєстрували атаку, після чого район обстежили на предмет ворожої активності. Існувало занепокоєння, що російський безпілотник міг скинути пристрій для прослуховування на морське дно між островом Расей і Епплкросс на північному заході Шотландії.

"Ми проаналізували звуки й тепер вважаємо, що це був морський ссавець. Кит", — зрештою уточнив представник флоту в інтерв'ю британському виданню.

Шум вперше був зафіксований у русі північ від гірського ланцюга у бік відкритого моря. Через кілька днів він повернувся, рухаючись на південь у бік мосту Скай, а потім буквально розчинився в повітрі.

Спочатку аналітики припустили, що шум був спричинений діями людини, однак раніше цього не відбувалось. Було висунуто гіпотезу, що росіяни намагаються записати акустичні сигнатури підводних човнів, щоб легше було їх відстежувати та створювати загрозу для екіпажів. Підозра виникла через те, що наявність раніше в цьому районі двох цивільних суден з підводними роботами.

Нагадаємо, раніше в британському містечку Банбері невідомі зловмисники вкрали 13 мобільних туалетів. Їх власник, компанія AndyLoos, постраждала на 10 000 фунтів стерлінгів.

Додамо, що 54-річна британська вчителька Джилл стала нового рекордсменкою Книги рекордів Гіннесса. Вона пробігла марафон у костюмі полярного ведмедя менш ніж за п'ять годин і зібрала кошти для фонду боротьби з онкологією.