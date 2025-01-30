Эскортницы на госслужбе: давний друг Путина и глава "Роснефти" содержит гарем любовниц, — росСМИ (видео)

Молодые женщины, информация о которых фигурирует на сайтах, предлагающих услуги эскорта, трудоустроены в российском нефтяном гиганте "Роснефть" как "специалисты", "советники" и "секретари". Они получают высокие зарплаты, утверждают расследователи. В частности, одна из девушек за 9 лет заработала 33 млн рублей.

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Игорь Сечин, один из ближайших соратников Владимира Путина и многолетний руководитель "Роснефти", ведет роскошный образ жизни за счет государственного нефтяного гиганта. Журналисты-расследователи из команды Алексея Навального, который умер во время заключения в колонии, выяснили, что он не только регулярно тратит огромные суммы на личные самолеты, яхты и отдых, но и содержит целый "гарем" элитных девушек.

По данным расследования, все женщины имеют модельную внешность, профили на специализированных сайтах и при этом официально трудоустроены на должности в государственной компании "Роснефть".

Например, 28-летняя Анастасия И. работает "главным специалистом" в Департаменте корпоративной собственности компании, получая около 2,5 млн рублей в год. В телефонных записных книжках она фигурирует как "Настя (Яна)170/гр3св, #19 лет, 167 см, вес 52 кг, грудь 4 размера".

Анастасия И. Фото: navalny.com

Другая "сотрудница" — 27-летняя Александра А., которая считается советницей управляющего делами "Роснефти". Ее профиль также можно найти на сайтах по подбору эскортниц.

Александра А. Фото: navalny.com

Журналисты нашли нескольких девушек, которые получают огромные зарплаты в "Роснефти" в 20-летнем возрасте. В их резюме — только работа моделью, конкурсы красоты и титулы "Мисс чего-нибудь".

Главная фаворитка Сечина

Самая высокая по "должности" из участниц этого списка — Альбина Иванова, заместитель начальника управления делами "Роснефти". Она пришла в компанию в 2016 году в 21-летнем возрасте, получив свою первую зарплату более 300 тыс. рублей.

Альбина Иванова Фото: navalny.com

Согласно подсчетам расследователей, за девять лет Иванова заработала минимум 33 млн рублей, а еще 300 млн получила от компании соратника Сечина Эдуарда Худайнатова — "Независимой нефтегазовой компании", где формально числится с 2017 года.

Она регулярно путешествовала на частных самолетах вместе с Сечиным, что подтверждено авиационными базами и ее публикациями в Instagram. В 2019 году она выкладывала фото из Лондона и Рима — именно тогда туда прибывал корпоративный самолет Сечина.

За девять лет Иванова и Сечин совершили вместе 58 полетов на частных самолетах, посещая ЮАР, Китай, Азербайджан и другие страны.

Журналисты также насчитали у нее по меньшей мере 25 сумок Hermes на общую стоимость 104 млн рублей, ценные часы, украшения на миллионы рублей и люксовые автомобили, приобретенные даже после начала полномасштабной войны России против Украины.

Хотя "Роснефть" формально принадлежит государству, все финансовые потоки компании засекречены. Сечин распоряжается ее средствами, как собственными, без всяких ограничений, отмечают журналисты. Только на корпоративном самолете он 15 раз летал на Мальдивы и 7 раз — на Пальму-де-Майорку.

Расследователи пишут, что под видом "работы" в госкомпании некоторые ее "сотрудницы" фактически входят в элитный гарем главы "Роснефти", а государственные средства используются для личных развлечений и роскошной жизни.

Напомним, 29 января СБУ сообщила об аресте активов российского олигарха Олега Дерипаски в Украине на более 2 млрд гривен.