Ескортниці на держслужбі: давній друг Путіна і глава "Роснефти" утримує гарем коханок, — росЗМІ (відео)

Молоді жінки, інформація про яких фігурує на сайтах, що пропонують послуги ескорту, працевлаштовані у російському нафтовому гіганті "Роснефть" як "фахівці", "радники" та "секретарі". Вони отримують високі зарплати, стверджують розслідувачі. Зокрема, одна з дівчат за 9 років заробила 33 млн рублів.

Related video

Ігор Сєчин, один із найближчих соратників Володимира Путіна та багаторічний керівник "Роснефти", веде розкішний спосіб життя за рахунок державного нафтового гіганта. Журналісти-розслідувачі з команди Олексія Навального, який помер під час ув'язнення у колонії, з'ясували, що він не лише регулярно витрачає величезні суми на особисті літаки, яхти та відпочинок, але й утримує цілий "гарем" елітних дівчат.

За даними розслідування, всі жінки мають модельну зовнішність, профілі на спеціалізованих сайтах і водночас офіційно працевлаштовані на посади в державній компанії "Роснефть".

Наприклад, 28-річна Анастасія І. працює "головним спеціалістом" у Департаменті корпоративної власності компанії, отримуючи близько 2,5 млн рублів на рік. У телефонних записниках вона фігурує як "Настя (Яна)170/гр3св, #19 років, 167 см, вага 52 кг, груди 4 розміру".

Анастасія І. Фото: navalny.com

Інша "співробітниця" — 27-річна Олександра А., яка вважається радницею керуючого справами "Роснафти". Її профіль також можна знайти на сайтах із підбору ескортниць.

Олександра А. Фото: navalny.com

Журналісти знайшли декількох дівчат, які отримують величезні зарплати в "Роснефти" у 20-річному віці. У їхньому резюме — тільки робота моделлю, конкурси краси і титули "Міс чого-небудь".

Головна фаворитка Сєчина

Найвища за "посадою" з учасниць цього списку — Альбіна Іванова, заступниця начальника управління справами "Роснафти". Вона прийшла в компанію у 2016 році у 21-річному віці, отримавши свою першу зарплату понад 300 тис. рублів.

Альбіна Іванова Фото: navalny.com

Згідно з підрахунками розслідувачів, за дев’ять років Іванова заробила щонайменше 33 млн рублів, а ще 300 млн отримала від компанії соратника Сєчина Едуарда Худайнатова – "Незалежної нафтогазової компанії", де формально рахується з 2017 року.

Вона регулярно подорожувала приватними літаками разом із Сєчиним, що підтверджено авіаційними базами та її публікаціями в Instagram. У 2019 році вона викладала фото з Лондона і Рима — саме тоді туди прибував корпоративний літак Сєчина.

За дев’ять років Іванова та Сєчин здійснили разом 58 польотів на приватних літаках, відвідуючи ПАР, Китай, Азербайджан та інші країни.

Журналісти також нарахували у неї щонайменше 25 сумок Hermes на загальну вартість 104 млн рублів, коштовні годинники, прикраси на мільйони рублів та люксові автомобілі, придбані навіть після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Хоча "Роснефть" формально належить державі, усі фінансові потоки компанії засекречені. Сєчин розпоряджається її коштами, як власними, без жодних обмежень, зазначають журналісти. Лише на корпоративному літаку він 15 разів літав на Мальдіви та 7 разів – на Пальму-де-Майорку.

Розслідувачі пишуть, що під виглядом "роботи" в держкомпанії деякі її "співробітниці" фактично входять до елітного гарему голови "Роснефти", а державні кошти використовуються для особистих розваг і розкішного життя.

Нагадаємо, 29 січня СБУ повідомила про арешт активів російського олігарха Олега Дерипаски в Україні на понад 2 млрд гривень.