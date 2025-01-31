В столице Эстонии произошел пожар в ресторане "Слава Украине": полиция подозревает поджог

Сообщение о пожаре поступило рано утром. Пожар удалось потушить, однако одному человеку пришлось обращаться к медикам.

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В пятницу, 31 января, в таллиннском районе Теллискиви (Эстония) произошел пожар — горел украинский ресторан "Слава Украине". Полиция подозревает поджог, пишет ERR со ссылкой на слова правоохранителей.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и пограничной охраны Бритты Сепп, сообщение о пожаре поступило в полицию 31 января в 04:45.

"По предварительным данным, это мог быть поджог. Обстоятельства происшествия будут рассматриваться в рамках уголовного дела по статье о повреждении и уничтожении имущества. Это предварительная правовая оценка, поскольку сбор доказательств еще продолжается", — сказала она.

Руководитель отдела по связям с общественностью Северного спасательного центра Сиим Палу добавил, что в 4:45 утра в центр оповещения поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в здании на одной из улиц Северного Таллинна. На место происшествия выехали спасатели городского центра.

"На месте происшествия был замечен пожар внутри здания, работали спринклеры. Спасатели взломали двери и обнаружили пожар в ресторане на первом этаже. Пожар был только в ресторане, но дым распространился и в отель на втором этаже", — добавил он.

Спасателям удалось быстро потушить пожар. Со второго этажа дома вынесли одного человека, которого на месте осмотрела машина скорой помощи.

Напомним, недавно между Финляндией и Эстонией вышла из строя линия электроснабжения. Власти не исключают, что сеть была отключена из-за диверсии.

Позже стало известно, что Норвегия арестовала судно, которое могло повредить оптоволокно в Балтике. Компания, судно которой задержали в Норвегии, регулярно возит товары в Россию,