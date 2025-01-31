У столиці Естонії сталася пожежа в ресторані "Слава Україні": поліція підозрює підпал

Повідомлення про пожежу надійшло рано вранці. Пожежу вдалось загасити, однак одній людині довелось звертатись до медиків.

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У п'ятницю, 31 січня, в талліннському районі Теллісківі (Естонія) сталася пожежа — горів український ресторан "Слава Україні". Поліція підозрює підпал, пише ERR із посиланням на слова правоохоронців.

За словами прессекретарки Департаменту поліції і прикордонної охорони Брітти Сепп, повідомлення про пожежу надійшло до поліції 31 січня о 04:45.

"За попередніми даними, це міг бути підпал. Обставини події розглядатимуться в рамках кримінальної справи за статтею про пошкодження та знищення майна. Це попередня правова оцінка, оскільки збирання доказів ще триває", — сказала вона.

Керівник відділу зв'язків з громадськістю Північного рятувального центру Сіім Палу додав, що о 4:45 ранку до центру оповіщення надійшло повідомлення про спрацювання автоматичної пожежної сигналізації у будівлі на одній із вулиць Північного Таллінна. На місце події виїхали рятувальники міського центру.

"На місці події було помічено пожежу всередині будівлі, працювали спринклери. Рятувальники зламали двері та виявили пожежу у ресторані на першому поверсі. Пожежа була лише в ресторані, але дим поширився і в готель на другому поверсі", — додав він.

Рятувальникам вдалось швидко загасити пожежу. З другого поверху будинку винесли одну людину, яку на місці оглянула машина швидкої допомоги.

Нагадаємо, нещодавно між Фінляндією та Естонією вийшла з ладу лінія електропостачання. Влада не виключає, що мережу було від'єднано через диверсію.

Пізніше стало відомо, що Норвегія арештувала судно, яке могло пошкодити оптоволокно у Балтиці. Компанія, судно якої затримали в Норвегії, регулярно возить товари в Росію,