Заложница ХАМАС из Британии обвиняет ООН после освобождения: подробности

Эмили Дамари рассказала премьеру Британии, что ее держали в учреждениях Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и отказывали в медицинской помощи.

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14 января Израиль и палестинская группировка ХАМАС согласовали предварительный проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. С того момента из плена ХАМАС освободили семь заложников, а в обмен на них — 290 заключенных из тюрем Израиля. Одна из заложниц, израильтянка Эмили Дамари из Британии, в телефонном разговоре с Киром Стармером рассказала, что террористы ХАМАС удерживали ее в гуманитарном учреждении ООН и отказывали ей в медицинской помощи. Об этом пишет Daily Mail.

Освобождение Эмили, Роми и Дорон из плена ХАМАС

Эмили провела 15 месяцев в Газе после того, как ее похитили из ее дома на юге Израиля во время вторжения ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого погибло 1200 человек.

Ее освобождение в начале этого месяца стало частью хрупкого соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, направленного на прекращение войны в секторе Газа.

Эмили Дамари освободили вместе с 24-летней Роми Гонен и 31-летней Дорон Штайнбрехером. Взамен были освобождены 90 палестинских заключенных.

В эмоциональной беседе с премьер-министром Великобритании 28-летняя женщина рассказала, что ее держали в учреждениях, принадлежащих Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), но ей не оказывали никакой медицинской помощи, несмотря на то, что во время похищения она получила огнестрельные ранения в руку и ногу и потеряла два пальца.

Также выяснилось, что заложнице во время ее плена для лечения ран предоставили только просроченный флакон с йодом.

Раскрытие информации о месте содержания Эмили под стражей Эмили произошло после того, как в октябре 2024 года Израиль принял закон, запрещающий деятельность БАПОР на израильской территории с 30 января после того, как страна заявила, что ряд сотрудников агентства были причастны к нападению ХАМАС 7 октября.

ООН заявила, что в инциденте могли быть замешаны девять сотрудников БАПОР, которые были уволены.

Однако этот шаг Израиля вызвал широкое осуждение со стороны мировых лидеров, поскольку почти все население Газы зависит от помощи этого агентства.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми с портретом Эмили Дамари Фото: Ynetnews

Эмили попросила Стармера оказать давление на ХАМАС и БАПОР, чтобы позволить Красному Кресту получить доступ к оставшимся 82 заложникам.

Позже Мэнди, мать Эмили, поделилась в X фотографией своей дочери, разговаривающей по телефону с премьер-министром, и поблагодарила его за "поддержку в возвращении Эмили домой".

"ХАМАС удерживал Эмили в учреждениях UNRWA (англ. БАПОР) и лишал ее доступа к медицинской помощи после того, как выстрелил в нее дважды. Это чудо, что она выжила, и нам нужно оказать помощь оставшимся заложникам прямо сейчас", — написала она.

Несмотря на то, что запрет Израиля вступил в силу вчера, Палестинское агентство ООН по оказанию помощи заявило в пятницу, что его гуманитарная работа на оккупированных территориях и в секторе Газа все еще продолжается.

"Мы продолжаем оказывать услуги. В секторе Газа БАПОР продолжает оставаться основой международного гуманитарного реагирования. В секторе Газа по-прежнему находится наш международный персонал, и мы продолжаем привозить грузовики с предметами первой необходимости", — заявила на пресс-конференции в Женеве директор по коммуникациям БАПОР Джульетта Тума.

Она заявила, что любые сбои в работе организации в секторе Газа поставят под угрозу соглашение о прекращении огня, положившее конец войне между Израилем и ХАМАС.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и перечислял договоренности, которых они достигли.